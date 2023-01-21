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Zellers
Закрытие сети Зеллерс опечалило многих. Фото CBC.

Zellers возвращается в Канаду

Виктория Христова Янв 21, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Zellers возвращается в Канаду отключены 41 Просмотров

Zellers, давно закрытый универмаг, который в последние годы стал популярным в социальных сетях , вновь откроется по всей Канаде, но уже не так широко и повсеместно, как раньше.

 

До закрытия всех магазинов, филиалы Zellers были во многих торговых центрах, включая Place Vertu в Сен-Лоране, где он изменил местоположение в торговом центре и был реконструирован перед закрытием, в торговом центре Dorval и во многих других местах города. На сегодняшний день не планируется столь широкого присутствия магазинов по городу. Да и дата открытия неизвестна.

Аналогичным образом, Forever 21 закрыл магазины в Канаде, но в Urban Planet есть секции Forever 21.

В среду Hudson’s Bay объявила, что откроет “Zellers store experience” в 25 точках и запустит “первый в истории Zellers.ca сайт электронной коммерции, который в конечном итоге приведет в магазин онлайн- покупателей”.

Каждый филиал будет иметь площадь от 8000 до 10 000 кв. футов, в зависимости от местоположения. Планируется открыть филиалы магазина в Анжу, Гатино, Шербруке и Квебек-Сити.

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