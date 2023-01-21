В Канаде радикально пересмотрели рекомендации по употреблению алкоголя

Новые рекомендации по ограничению употребления алкоголя выпустил Канадский центр по употреблению психоактивных веществ и наркомании (CCSA), 21 января передает CTV News.

В рекомендациях, которые были обновлены впервые с 2011 года, предлагается учитывать риски для здоровья, связанные с употреблением алкоголя. Отмечая, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует, CCSA советует не употреблять более двух стандартных доз алкогольных напитков в неделю. Предыдущие рекомендации ограничивали потребление 15 дозами в неделю для мужчин и 10 для женщин.

В докладе развенчиваются мифы, что небольшие дозы алкоголя благоприятно влияют на сон и здоровье, а также содержится предупреждение, что всего три-шесть доз алкоголя в неделю увеличивают риск развития некоторых видов рака. Отмечается, что более семи доз в неделю увеличивают риск сердечных заболеваний и инсульта, причем с каждой дополнительной дозой риск растет.

Также рекомендуется полностью избегать алкоголя во время беременности и кормления грудью — даже в небольших количествах. Авторы доклада напоминают, что употребление алкоголя приводит к существенному увеличению числа травм, инцидентов, связанных с насилием и смертей у мужчин и существенно более высокими, по сравнению с мужчинами, рисками для здоровья у женщин.

Властям авторы документа рекомендуют ввести правила маркировки упаковок алкоголя, чтобы оповещать граждан, сколько стандартных доз спиртного содержится в упаковке и какой вред может быть нанесен здоровью после употребления напитка.

Согласно нормативам CCSA, стандартной дозой алкоголя в Канаде считается бутылка 5-процентного спиртового пива или сидра весом 12 унций (341 мл), либо стакан 12-градусного вина (142 мл), либо 43 мл 40-градусного напитка (например, водки).

Напомним, наряду с борьбой с алкогольной зависимостью, в Канаде либерализуют законы, регулирующие употребление тяжелых наркотиков. Как сообщалось в СМИ, в Ванкувере готовится к открытию магазин, где тяжелые наркотики будут продавать открыто.