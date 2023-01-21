В Канаде сорта пшеницы с устойчивостью к мошке возьмут под усиленную охрану

При покупке семян пшеницы с устойчивостью к пшеничной мошке канадские фермеры должны будут подписывать соглашение по защите признака устойчивости посредством правильных агропрактик.

Об этом сообщает Джим Тимлинк … Вы не купите новый дом без полиса страхования жилья, и вы не станете кататься на автомобиле без автострахования. Подобная линия мышления может также применяться к сельскому хозяйству. Как фермер, если вы можете что-то сделать для защиты своих инвестиций, скорее всего, так и сделаете.

Возможно, именно поэтому устойчивая к мошке пшеница ​​стала популярным вариантом для многих производителей в Канаде с тех пор, как она была запущена в продажу в 2010 году.

«Я часто говорю людям, что пшеница, устойчивая к мошкам, – очень дешевая страховка, – говорит Рон ДеПау, опытный селекционер, который работает научным консультантом поставщика семян SeCan. – Некоторые из наиболее устойчивых к мошке сортов пшеницы имеют не только ген Sm1 (для борьбы с пшеничной мошкой), но и являются высокоурожайными в отсутствие вредителя, имеют надежный пакет устойчивости к болезням, включая устойчивость к фузариозу».

Преимущества пшеницы, устойчивой к мошке, очевидны. По оценкам, она сэкономила западно-канадским производителям свыше 3 миллиардов долларов, защитив урожай от потерь с тех пор, как первый сорт появился в стране чуть более десяти лет назад. Об этом говорится на Агропромышленном портале.

Несмотря на исследования в Канаде, США и Европе, ген Sm1 остается единственным геном, обеспечивающим устойчивость пшеницы к мошке. Вот почему важно охранять признак – он остается единственным эффективным средством снижения вреда, наносимого вредителем.

В рамках усилий по обеспечению сохранения гена Sm1 в будущем, канадские фермеры, выращивающие устойчивую к мошке пшеницу, должны подписать онлайн-соглашение об управлении со своими розничными продавцами и следовать списку требований, который, в частности, включает агрообразовательный курс и ограничение использования сохраненных на ферме семян до одного поколения, прошедшего сертификацию. Ограничение поможет предотвратить накопление популяций резистентной пшеничной мошки.

Без надлежащих мер устойчивость к мошке может исчезнуть в течение 10 лет. «Это единственный ген, который у нас есть против пшеничной мошки, а вот плана Б нет, – объясняет ДеПау. – Вот почему соглашение об управлении так важно. Защита гена Sm1 в основном находится в руках фермеров. Соглашение не является обременительным. Никто не придет и не станет стучать в дверь или заглядывать вашего амбара. Ответственность за защиту этой технологии лежит на каждом фермере».

ДеПау, который помог вывести один из первых сортов пшеницы, устойчивых к мошке в Канаде, говорит, что хотя посадка таких сортов дороже, чем обычных, в конечном итоге защита окупается. При высоком давлении вредителя есть риск потерять до 50 процентов урожая.

Тайлер Вист – исследователь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады (AAFC) в Саскатуне, штат Саскачеван, который специализируется на насекомых-вредителях пшеницы, включая пшеничную мошку. По его словам, вредитель – настоящая «бомба замедленного действия», потому что насекомые остаются в спящем состоянии в земле в течение длительного периода времени, если условия над землей далеки от идеальных для них. Еще одна проблема заключается в малом размере пшеничной мошки и в том, что она любят появляться в поле по ночам, что затрудняет обнаружение.

Инсектицидов против пшеничной мухи немного, основной активный ингредиент – диметоат, но и он относительно эффективен для взрослых особей, а не для личинок или яиц. Кроме того, применение агрохимии против пшеничной мухи убивает и их паразитоидов.

Вред наносят личинки. После вылупления они питаются развивающимися зернами пшеницы, в результате чего зерна сморщиваются, трескаются и деформируются. Повреждение урожая не сразу заметно, потому что нет видимых изменений в цвете, размере или форме пораженных колосьев пшеницы на начальном этапе.

Вист поясняет, что у пшеничных мошек очень развито обоняние, и именно запах пшеницы привлекает самок, откладывающих яйца. Ген Sm1, в свою очередь, производит неприятный для мошек вкус, они прекращают кормление и умирают от голода.

«Сохранение этой черты абсолютно необходимо. Мы никогда не находили ничего другого, что работало бы так же хорошо», – говорит он. За последние несколько лет на рынке представлено достаточно много устойчивых к мошке сортов пшеницы. В Канаде в настоящее время в продаже имеется более трех десятков различных сортов, включая только 21 сорт твердой красной яровой пшеницы.