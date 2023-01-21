17 января 1706 года родился Бенджамин Франклин

Бенджамин Франклин родился 17 января 1706 года в городе Бостон, США. Мальчик вырос в семье многодетного мыловара. В возрасте восьми лет пошел в школе, но проучиться смог лишь два года: у отца не нашлось лишних денег на учебу.

Затем начал помогать родителям на мыловарне, но изнурительный труд не отбил охоту учиться. Днем плавил воск для свечей и варил мыло, а вечером читал запоем. Покупать книги отец не мог, поэтому брал их на время у друзей и знакомых.

Безудержная тяга к знаниям смышленого сына радовала родителей, но нежелание Бена трудиться в мыловаренном цеху огорчало. Становиться священником, как мечтал отец, тоже не хотел. Поэтому родители отправили подростка к старшему сыну, открывшему типографию. Двенадцатилетний Франклин трудился подмастерьем, увлекся типографским делом и сочинительством баллад. Одну балладу брат напечатал, но увлечение Бенджамина не понравилось отцу, считавшему поэтов нищебродами.

Старший брат в 1722 году взялся издавать газету. Бенджамин Франклин понимал, что если отец узнает, что стал журналистом издания, то все закончится, как и с балладами: запретом. Поэтому парень писал заметки в виде писем, в которых обличал общественные нравы. Едкая сатира автора, письма подписывались псевдонимом пользовалась успехом у читателей. Но когда брат узнал, кто их автор, принял решение выгнать Бена.

Франклин скопил деньги на билет и сбежал в Филадельфию, где устроился в типографию. Молодого и толкового мастера заметили и отправили в Лондон, поручив закупить станки и открыть в Филадельфии типографию, которая могла брать правительственные заказы. Британская пресса так понравилась юноше, что спустя десяток лет стал издателем собственных газеты и альманаха. Издания печатались в собственной типографии Бенджамина и приносили доход. Обеспечив безбедное существование семье, Франклин сконцентрировал силы на науке и политике.

Политическая биография Франклина началась в Филадельфии. Именно здесь основал дискуссионный кружок, который в 1743 году трансформировался в Американское философское общество. Благодаря ему в Америке, являвшейся в то время английской колонией, открылась первая общедоступная библиотека. На протяжении пятнадцати лет Бенджамин трудился в должности секретаря пенсильванской Генеральной ассамблеи, которую позже возглавил. Параллельно руководил почтовым ведомством Пенсильвании, а потом почтами остальных владений британской метрополии.

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Будучи директором почт колоний, обратил внимание на жалобы, что почтовые пакетботы, отправлявшиеся из английского порта Фалмут в Нью-Йорк, шли на две недели дольше, чем торговые суда из Лондона в Нью-Порт, находящийся несколько восточнее Нью-Йорка. Оказалось, что виной тому являлось течение Гольфстрим. Почтовыми судами командовали английские моряки, незнакомые с этим течением, а торговыми судами, американские моряки, которые смолоду принимали участие в морских промыслах у берегов Америки. По настоянию Франклина моряки стали наносить свои наблюдения на карты, результатом чего стала первая карта Гольфстрима.

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С 1757 года Франклин представлял интересы четырех штатов Америки в Британии, а в 1775 году политик и чиновник стал делегатом второго конгресса колоний на континенте. В составе группы, которую возглавил Томас Джефферсон, Франклин разработал эскиз герба: Большой печати Соединенных Штатов. После подписания Декларации Независимости 4 июля 1776 года Бенджамин встал во главе группы, отправившейся в Париж для поиска поддержки в войне против Великобритании. До зимы 1778 года благодаря ему под договором стояла подпись французов и искусного дипломата оставили в Париже как посланника. Во Франции вступил в масонскую ложу «Девять сестер», став первым американцем-масоном.

В 1780-х годах политик направился в составе делегации от Америки на переговоры в Лондон, где 3 сентября 1783 года подписал Версальский договор, поставивший финальную точку в войне США за независимость. Франклин назвал демократию «договором о правилах между хорошо вооруженными джентльменами». Бенджамин задолго до Адама Смита сформулировал и обосновал теорию стоимости, назвав ее мерилом не денег, а труда. До 1790 года Франклин писал автобиографию, которую так и не завершил. Политик рассчитывал оформить ее в будущем как мемуары о самых ярких моментах жизни. Книга «Автобиография» вышла после смерти Франклина.

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Среди других популярных сочинений одного из отцов рождения суверенного государства, его книги: «Рассуждение о свободе и необходимости, наслаждении и страдании», «Необходимые советы тем, кто хотел бы стать богатым» и «Путь к изобилию». Легендарного американца не обошли вниманием режиссеры. Жизнь Франклина отразилась в фильмах «Джон Пол Джонс», «Джон Адамс» и «Сыны свободы». Это мини-сериал режиссера Кари Скогланда, рассказывающий о временах, когда Соединенные Штаты являлись британской колонией. Франклина сыграл Дин Норрис.

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Науке и научным экспериментам Франклин отдал не так уж много времени, остававшегося от политической и дипломатической работы: в общей сложности 5-6 лет. Но за столь короткий период ученый добился поразительных результатов. Бенджамин стал исследователем электричества, испытывал металлы на теплопроводность, изучил, как распространяется в воде звук.

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Ученому удалось изучить и обуздать «небесный огонь», который во время грозы становился причиной страшных пожаров, уничтожавших города и селения. Изобретение молниеотвода свело пожары до минимума, а Иммануил Кант назвал Бенджамина Франклина «новым Прометеем». Ученый предложил ввести в электричестве «плюс» и «минус», сформулировал закон о сохранении электрического заряда, изобрел лампы для уличных фонарей и плоский конденсатор.

Франклин открыл первую в США публичную библиотеку, основал Американское Философское Общество и Пенсильванский Университет. Выступал автором идеи о летнем времени. Научные заслуги Бенджамина признаны учеными, являлся почетным членом нескольких иностранных академий, в том числе Российской Академии Наук.

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В 1785 году занял пост президента Законодательного собрания штата Пенсильвания.

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Политик является также одним их тех, кто 17 сентября 1878 года подписал Конституцию Соединенных Штатов Америки на Конституционном Конвенте в Филадельфии и впоследствии ратифицированной всеми тринадцатью существовавшими тогда американскими штатами.

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Бенджамин Франклин скончался 17 апреля 1790 года. На похороны в Филадельфию прибыло 20 тысяч человек. Смерть всенародно любимого политика оплакивали миллионы американцев. Больше никого в США не хоронили с такими почестями и даже объявили двухмесячный траур.