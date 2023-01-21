Интересные факты о яблоках

Яблоки являются самым популярным фруктом среди россиян. Из пакетированных соков в магазинах чаще всего покупают тоже именно яблочные. И это не спроста, ведь яблоки богаты витаминами, укрепляют иммунитет, содержат антиоксиданты. Кто ест много яблок, тот продлевает себе молодость, укрепляет здоровье, защищает организм от возможных заболеваний.

1. Почти треть европейских яблок выращивают в садах Польши.

2. Греческая богиня Эрида написала на золотом яблоке слово «Прекраснейшей», и плод стал причиной ссоры античных богинь.

3. Обрезка деревьев в яблоневом саду помогала первому президенту США Вашингтону бороться с депрессией и психологическими проблемами.

4. По верованиям древних кельтов, яблоневое дерево покровительствует родившимся в конце декабря и конце июня — начале июля, наделяя этих людей нежным и романтичным нравом.

5. У древних греков была языческая вера во множество богов. Среди них выделялся Аполлон — покровитель искусства. У него было любимое дерево — яблоня, которое считалось священным у греков. Прошли столетия и слово «Аполлон» в некоторых европейских языках стало производным для слова «яблоко».

6. Для поднятия тонуса организма совсем не обязательно пить кофе, яблоко тоже отлично тонизирует.З

7. Знаком качества яблок служит быстрое потемнение на срезе.

8. Более пяти миллионов гектаров земной суши занято садами с яблоками.

9. Один плод этого фрукта содержит около ста двадцати калорий.

10. 3еленые яблоки немного полезнее, чем красные.

11. Пасечники очень любят ставить ульи возле яблонь, т.к эти деревья являются замечательными медоносами.

12. Яблоня считается первым фруктовым деревом, культивируемым древними людьми.

13. Больше всего яблоневых садов в Китае и Америке.

14. В яблочной кожуре больше всего витаминов и клетчатки, по сравнению с мякотью.

15. В мире выращивают яблоки более семи с половиной тысяч сортов.

16. Печеными яблоками наши далекие предки лечили ожоги.