Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Авторы Меган Хорхенсен Рецепты блюд с крольчатиной (да, да, к Лунному Новому Году)
Lapin
А это кролик с горчицей.

Рецепты блюд с крольчатиной (да, да, к Лунному Новому Году)

Megan Jorgensen Янв 21, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Сам себе ресторан Оставить комментарий 77 Просмотров

Пять рецептов блюд из кролика на праздничный стол

Готовим на встречу очередного Нового года: Тушёный кролик, фаршированный кролик, кролик по-аргентински, кролик в духовке, кролик (он же – заяц) по-польски.

Раз уж празднуем наступление года Кролика (аккурат 22 января на сей раз выпадает: С Новым Лунным годом, годом Кролика!) то не лишним будет представить целых пять рецептов блюд с крольчатиной (не придирайтесь, одно из них с зайцем, но заяц – это тот же кролик, только подвижнее).

Тушеный кролик

  • В первую очередь, граммов 200-300 чернослива оставляем на двое суток размокать в коньяке или арманьяке.
  • Кролика режем на куски (если купили тушку в магазине), каждый кусок натираем солью и молотым черным перцем.
  • Отдельно в кастрюле жарим на среднем огне 100 граммов копченого постного сала, резаного кубиками
  • Когда сало поджарится, добавляем в него 2-3 столовые ложки оливкового масла и кладем куски крольчатины
  • После того, как кролик прожарится со всех сторон, куски мяса достаем из кастрюли
  • Вкладываем в кастрюлю лук (две средних луковицы), резаный кольцами и тушим до прозрачности
  • Добавляем граммов 100 свиного паштета
  • Добавляем граммов 300 грибов белых или шампиньонов и всё хозяйство жарим, размешивая минут пять
  • Кладем слой свиной ветчины поверх
  • На ветчину вновь кладем куски кролика
  • Посыпаем чесноком – скажем, пару долек раздавать
  • Посыпаем нашим черносливом
  • Капнуть несколько капель острого соуса – чили, востерский и т.д.
  • Нагреть духовку до 180 градусов по Цельсию и запекать кролика часа два.
  • Подавать с зеленым салатом и красным вином.

Фаршированный кролик

В США кролик занимает первое место по распространённости среди всех домашних животных! Потому что вкусный! Хотя косточки мелкие.

Для фаршированного кролика нам надо:

  • Кролик средней упитанности
  • Масло топленое – столовая ложка
  • 150 граммов шпика
  • Соль по вкусу

Фарш:

  • Кроличья печень
  • Кроличьи почки
  • Одно яйцо
  • Две морковки
  • Луковица
  • Пара ломтиков белого хлеба
  • Столовая ложка сливочного масла
  • Сметана – по желанию
  • Соль и черный молотый перец

Готовим кролика:

  1. Тушку моем (предполагается, что кролик освежеван в магазине до покупки)
  2. Мелко рубим почки, печенку, сало
  3. Режем мелко морковь и лук, обжариваем слегка в масле
  4. Хлеб размачиваем в молоке
  5. Смешиваем почки, печенку, сало, морковь, лук, солим, размоченный хлеб, добавляем яйцо и сметану, всё тщательно перемешиваем
  6. Солим тушку, кладём внуть фарш, укладываем спинкой вверх на противень, смазанный маслом, ставим в горячую духовку (250 градусов по Цельсию), и держим в ней до готовности, иногда поливая выделяющимся соком
  7. Отдельно жарим или печем в духовке тут же картофель
  8. Подаём кролика с салатом из свежих фруктов.

Если есть брусничный соус (купить в магазине), то можно развести в кипятке поливать кролика во время тушения.

Кролик Petiso

Это знаменитый рецепт патагонского кролика по-аргентински. Закаленные, могучие, загоревшие под знойным солнцем гаучо готовят блюдо, устав гоняться по бескрайним прериям за стадами злобных бизонов и стремительных буйволов.

Обратите внимание, что готовится рецепт кролика петисо с красным вином – обычно кроликов готовят с белым вином, однако, Аргентина – сплошное исключение из правил.

Что надо подготовить:

  • Кролик – один средний, упитанный
  • Стакан красного аргентинского вина
  • Столовая ложка итальянского или бальзамического уксуса
  • Две столовые ложки оливкового масла
  • Сок от одного лимона
  • Одна луковица
  • Специи, зелень, соль – по наитию

Готовим кролика по-аргентински:

  1. Кролика моем чистим
  2. Застилаем фольгой противень и укладываем сверху тушку кролика
  3. Обмазываем тушку солью и специями
  4. Вино, уксус, лимонный сок и оливковое масло смешиваем (в принципе, масло с вином не смешивается, но просто пытаемся развести, и заливаем смесью тушку
  5. Лук режем колечками, зелень рубим не очень мелко, обсыпаем кролика и кладём вокруг него
  6. Запекаем кролика в предварительно нагретой духовке до готовности минут 50 (духовка должна быть горячей – до 250 градусов по Цельсию).

Кролик запечёный в духовке

Задали вопрос о том, как приготовить кролика. Дело в том, что рецептов крольчатины в интернете много, только все они слишком сложные и долгие в приготовлении.

Вот вам простейший кролик:

  • Берём тушку кролика, обтираем крупной солью, смешанной с тёртым чесноком (все пропорции – по желанию, по интуции и по вкусу
  • Режем мелко морковку и яблоки (лучше зелёные), смешиваем и запихиваем в кроликово брюшко (предполагается, что внутренности удалены ещё в магазине до покупки, а если нет, то самим придётся их удалять)
  • Кролика кладём в керамическую кастрюлю (если таковой нет, возьмите обычную алюминиевую, но согласно традициям Мартини – известного ценителя крольчатины и автора многочисленных рецептов итальянской кухни, для кролика полагается керамическая посуда)
  • Обсыпаем тушку разными травками и приправами, которые нашлись в закромах – в меру, не надо слишком много
  • Рядом с кроликом кладём крупные куски картошки – пусть тоже запекаются, не забудьте посолить
  • Наливаем немного оливкового масла и немноно воды
  • Ставим кастрюлю в духовку при средней температуре (градусов 220 по Цельсию) и накрываем крышкой
  • Держим в духовке до готовности – не меньше часа. Но следите, тыкайте вилкой иногда. Если вся вода выкипела, долейте немного кипятка в процессе. Если кролика не будут есть дети – можно в любой момент полить тушку красным вином (половинка стакана сойдёт).

Подавать с красным вином, но перед подачей угостить гостей аперетивом – Мартини.

Заяц польский в сметане (заяц – тот же кролик, только лапы длиннее да зубы острее)

Зайца по-польски не едали? Нет? Ну, как же, а? Да… так как же живете, коли не едали зайца по-польски? Пора исправлять положение. Поехали. Вот рецепт зайца по-польски:

  1. Берем тушку зайца (освежеванную и очищенную), маринуем в молоке два дня – причем на второй день молоко заменяем. Можно и в кефире выдерживать – тогда заяц кислее получится, тоже хорошо. Кефир, конечно, тоже заменяем на второй день.
  2. Чистим заячатину от пленок и берем заднюю часть тушки (печень, легкие, желудок – либо отдельно жарить, либо паштет заячий сделайте – и то, и другое славно получатся).
  3. Заднюю часть зайца натираем мелко толченными можжевеловыми ягодами и одной третью чайной ложки молотого черного перца
  4. Покрываем тушку нарезаных овощей – лук. сельдерей, морковка, картошка, а также посыпаем рубленой петрушкой
  5. Оставляем зайца на воздухе часа на два (накройте марлей)
  6. Теперь овощи убираем – заячик уже пропитался их запахом, солим, укладываем на противень и кладем на тушку несколько кусочков сливочного масла
  7. Кладем на зайца один (только один!) белый гриб
  8. Накрываем крышкой противень и ставим в горячую духовку – градусов на 300 Цельсия нагрета
  9. Поливаем зайца выделяющимся из мяса соком – раз минут в пятнадцать
  10. Когда мясо будет готово – время зависит от размеров тушки – от часа до двух, можно вилкой проверять, как пироги, полить соусом: на стакана два густой сметаны – чайная ложка муки. В этом соусе заяц проварится еще четверть часа, тогда соус придаст мясу очень густой вкус
  11. Нарезать заяйа на кусочки, выложить на блюдо и полить опять же сметанным соусом.
  12. Запивают польской водочкой. Но не надо перебарщивать. Чай, не поляки, чтобы жбан выпить за один присест.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal