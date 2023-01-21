Пять рецептов блюд из кролика на праздничный стол
Раз уж празднуем наступление года Кролика (аккурат 22 января на сей раз выпадает: С Новым Лунным годом, годом Кролика!) то не лишним будет представить целых пять рецептов блюд с крольчатиной (не придирайтесь, одно из них с зайцем, но заяц – это тот же кролик, только подвижнее).
Тушеный кролик
- В первую очередь, граммов 200-300 чернослива оставляем на двое суток размокать в коньяке или арманьяке.
- Кролика режем на куски (если купили тушку в магазине), каждый кусок натираем солью и молотым черным перцем.
- Отдельно в кастрюле жарим на среднем огне 100 граммов копченого постного сала, резаного кубиками
- Когда сало поджарится, добавляем в него 2-3 столовые ложки оливкового масла и кладем куски крольчатины
- После того, как кролик прожарится со всех сторон, куски мяса достаем из кастрюли
- Вкладываем в кастрюлю лук (две средних луковицы), резаный кольцами и тушим до прозрачности
- Добавляем граммов 100 свиного паштета
- Добавляем граммов 300 грибов белых или шампиньонов и всё хозяйство жарим, размешивая минут пять
- Кладем слой свиной ветчины поверх
- На ветчину вновь кладем куски кролика
- Посыпаем чесноком – скажем, пару долек раздавать
- Посыпаем нашим черносливом
- Капнуть несколько капель острого соуса – чили, востерский и т.д.
- Нагреть духовку до 180 градусов по Цельсию и запекать кролика часа два.
- Подавать с зеленым салатом и красным вином.
Фаршированный кролик
В США кролик занимает первое место по распространённости среди всех домашних животных! Потому что вкусный! Хотя косточки мелкие.
Для фаршированного кролика нам надо:
- Кролик средней упитанности
- Масло топленое – столовая ложка
- 150 граммов шпика
- Соль по вкусу
Фарш:
- Кроличья печень
- Кроличьи почки
- Одно яйцо
- Две морковки
- Луковица
- Пара ломтиков белого хлеба
- Столовая ложка сливочного масла
- Сметана – по желанию
- Соль и черный молотый перец
Готовим кролика:
- Тушку моем (предполагается, что кролик освежеван в магазине до покупки)
- Мелко рубим почки, печенку, сало
- Режем мелко морковь и лук, обжариваем слегка в масле
- Хлеб размачиваем в молоке
- Смешиваем почки, печенку, сало, морковь, лук, солим, размоченный хлеб, добавляем яйцо и сметану, всё тщательно перемешиваем
- Солим тушку, кладём внуть фарш, укладываем спинкой вверх на противень, смазанный маслом, ставим в горячую духовку (250 градусов по Цельсию), и держим в ней до готовности, иногда поливая выделяющимся соком
- Отдельно жарим или печем в духовке тут же картофель
- Подаём кролика с салатом из свежих фруктов.
Если есть брусничный соус (купить в магазине), то можно развести в кипятке поливать кролика во время тушения.
Кролик Petiso
Это знаменитый рецепт патагонского кролика по-аргентински. Закаленные, могучие, загоревшие под знойным солнцем гаучо готовят блюдо, устав гоняться по бескрайним прериям за стадами злобных бизонов и стремительных буйволов.
Обратите внимание, что готовится рецепт кролика петисо с красным вином – обычно кроликов готовят с белым вином, однако, Аргентина – сплошное исключение из правил.
Что надо подготовить:
- Кролик – один средний, упитанный
- Стакан красного аргентинского вина
- Столовая ложка итальянского или бальзамического уксуса
- Две столовые ложки оливкового масла
- Сок от одного лимона
- Одна луковица
- Специи, зелень, соль – по наитию
Готовим кролика по-аргентински:
- Кролика моем чистим
- Застилаем фольгой противень и укладываем сверху тушку кролика
- Обмазываем тушку солью и специями
- Вино, уксус, лимонный сок и оливковое масло смешиваем (в принципе, масло с вином не смешивается, но просто пытаемся развести, и заливаем смесью тушку
- Лук режем колечками, зелень рубим не очень мелко, обсыпаем кролика и кладём вокруг него
- Запекаем кролика в предварительно нагретой духовке до готовности минут 50 (духовка должна быть горячей – до 250 градусов по Цельсию).
Кролик запечёный в духовке
Задали вопрос о том, как приготовить кролика. Дело в том, что рецептов крольчатины в интернете много, только все они слишком сложные и долгие в приготовлении.
Вот вам простейший кролик:
- Берём тушку кролика, обтираем крупной солью, смешанной с тёртым чесноком (все пропорции – по желанию, по интуции и по вкусу
- Режем мелко морковку и яблоки (лучше зелёные), смешиваем и запихиваем в кроликово брюшко (предполагается, что внутренности удалены ещё в магазине до покупки, а если нет, то самим придётся их удалять)
- Кролика кладём в керамическую кастрюлю (если таковой нет, возьмите обычную алюминиевую, но согласно традициям Мартини – известного ценителя крольчатины и автора многочисленных рецептов итальянской кухни, для кролика полагается керамическая посуда)
- Обсыпаем тушку разными травками и приправами, которые нашлись в закромах – в меру, не надо слишком много
- Рядом с кроликом кладём крупные куски картошки – пусть тоже запекаются, не забудьте посолить
- Наливаем немного оливкового масла и немноно воды
- Ставим кастрюлю в духовку при средней температуре (градусов 220 по Цельсию) и накрываем крышкой
- Держим в духовке до готовности – не меньше часа. Но следите, тыкайте вилкой иногда. Если вся вода выкипела, долейте немного кипятка в процессе. Если кролика не будут есть дети – можно в любой момент полить тушку красным вином (половинка стакана сойдёт).
Подавать с красным вином, но перед подачей угостить гостей аперетивом – Мартини.
Заяц польский в сметане (заяц – тот же кролик, только лапы длиннее да зубы острее)
Зайца по-польски не едали? Нет? Ну, как же, а? Да… так как же живете, коли не едали зайца по-польски? Пора исправлять положение. Поехали. Вот рецепт зайца по-польски:
- Берем тушку зайца (освежеванную и очищенную), маринуем в молоке два дня – причем на второй день молоко заменяем. Можно и в кефире выдерживать – тогда заяц кислее получится, тоже хорошо. Кефир, конечно, тоже заменяем на второй день.
- Чистим заячатину от пленок и берем заднюю часть тушки (печень, легкие, желудок – либо отдельно жарить, либо паштет заячий сделайте – и то, и другое славно получатся).
- Заднюю часть зайца натираем мелко толченными можжевеловыми ягодами и одной третью чайной ложки молотого черного перца
- Покрываем тушку нарезаных овощей – лук. сельдерей, морковка, картошка, а также посыпаем рубленой петрушкой
- Оставляем зайца на воздухе часа на два (накройте марлей)
- Теперь овощи убираем – заячик уже пропитался их запахом, солим, укладываем на противень и кладем на тушку несколько кусочков сливочного масла
- Кладем на зайца один (только один!) белый гриб
- Накрываем крышкой противень и ставим в горячую духовку – градусов на 300 Цельсия нагрета
- Поливаем зайца выделяющимся из мяса соком – раз минут в пятнадцать
- Когда мясо будет готово – время зависит от размеров тушки – от часа до двух, можно вилкой проверять, как пироги, полить соусом: на стакана два густой сметаны – чайная ложка муки. В этом соусе заяц проварится еще четверть часа, тогда соус придаст мясу очень густой вкус
- Нарезать заяйа на кусочки, выложить на блюдо и полить опять же сметанным соусом.
- Запивают польской водочкой. Но не надо перебарщивать. Чай, не поляки, чтобы жбан выпить за один присест.