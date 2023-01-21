Грабёж средь белого дня или как выдающийся легкоатлет остался без цента (почти)

Как вложить большие деньги в уважаемую инвестиционною компанию и потерять практические все вложения непонятным образом.

Совсем недавно ямайкский легкоатлет Усейн Болт блистал на спортивных аренах. Около десятка мировых рекордов в беге на короткие дистанции восьмикратный (!) олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, единственный в истории спортсмен, который выиграл три Олимпиады подряд (2008, 2012, 2016)… Но сегодня, к печали спортивного сообщества, его имя вернулось на первые страницы газет и новостных сайтов в связи с неприятным событием: Усейн Болт потерял все свои сбережения, которые вложил в «надёжную и благопристойную» финансовую компанию Stocks and Securities Limited, занимающуюся инвестициями по всему миру. Компания эта ямайская, спорсмен выбирал фирму аккуратно, решил поддержать соотечевственников, которые на рынке давным-давно, не рисковал…

Вложил Усейн в дело почти тринадцать миллионов долларов США, все свои накопления, заработанные честным трудом за годы карьеры.

И тут… Когда он решил проверить, как там дела обстоят с инвестициями, и 12 января этого года пошёл свой аккаунт смотреть, то волосы у великого спорстмена и неудачливого инвестора встали дыбом: Вместо 13 миллионов долларов США на счёте сиротливо осталась сумма в 12 тысяч долларов (мошенники оставили на молоко, пожалели? Или плюнули на остатки? Хотя для всех нас и 12 тысяч — хорошие деньги, конечно).

Сначала Болт попытался решить дело миром — мол, ребята, может, ошибка, сбой в программе, что происходит-то? Когда руководство компании пожало плечами и пояснило, что потери в процессе инвестиций случаются, дело обычное, то Болт несколько ошалел (а кто бы не ошалел на его месте?) Ясно было, что он получил стандартный шаблонный ответ, который компания отправляет всем жалобщикам, даже не рассматривая дело по существу.

Тогда Усейн Болт обратился в полицию, с просьбой зарегистрировать факт пропажи средств. Одновременно, он сделал компани SSL ультиматум — он понимает, что, возможно, речь о хакерах, действиях злоумышленников, которые устроились в компанию с целью обокрасть инвесторов, какой-то ошибке программы, не суть важно — деньги должны быть возвращены до 26 января, иначе он подаёт в суд и требует как возмещения убытков, так и компенсации.

На 21 января никаких подвижек в деле не наблюдается, в ямайских газетах пишут, что новостей пока нет.

Требования Усейна Болта законны и справедливы. Правительство Ямайки уже отреагировало, запретив компании выводить на любые счета любые суммы без утверждения контролёрами из Министерства финансов страны. Дело приобрело мировую огласку — SSL в мире инвестиций далеко не самая бедная фирма, удар по ней, это не только удар по репутации компании из Ямайки, это удар по всем компаниям, действующим в инвестиционной сфере.

И пожелаем удачи Болту, та ему понадобится.