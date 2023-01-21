Уже в мае: минимальная зарплата в Квебеке поднимется до 15,25

В мае прошлого года минималка была повышена до 14,25 доллара с 13,50.

Министр труда Квебека Жан Буле заявил на этой неделе, что минимальная заработная плата в Квебеке увеличится до 15,25 долларов. Зарплата выростет на 7,02% и это самый значительный рост заработной платы в Квебеке с 1995 года.

Повышение вступит в силу с 1 мая 2023 года.

Увеличение заработной платы на 1 доллар означает, что работник с минимальной заработной платой, который работает 40 часов в неделю, будет зарабатывать дополнительно 2000 долларов в год.

Между тем, для работников, которые дают чаевые, минимальная заработная плата будет увеличена до 12,20 доллара, что на 80 центов больше.

По словам Буле, предстоящее увеличение заработной платы принесет пользу 298 900 сотрудникам в Квебеке, в том числе 164 100 женщинам.

А могли и больше…

В декабре 2022 года лидер Québec Solidaire Габриэль Надо-Дюбуа потребовал от правительства повысить минимальную заработную плату до 18 долларов с 14,25 доллара.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего отказался, хотя и признал, что «трудно прожить» даже на 18 долларов в час, «особенно когда у вас есть дети».

… но есть одно “но”

В свою очередь министр труда акцентировал внимание, что “18 – это нереалистичные ожидания для малого и среднего бизнеса”.

«Восемнадцать долларов также могут спровоцировать определенное количество увольнений, и им, конечно, будет крайне сложно удержаться в тех экономических условиях, через которые нам приходится проходить прямо сейчас», — сказал он.

В то же время Бенджамин Русс, политический аналитик Канадской федерации независимого бизнеса (CFIB), заявил, что даже увеличение минимальной заработной платы на 7,02% окажет «значительное негативное влияние» на владельцев малого бизнеса.

Он отметил, что владельцы бизнеса уже борются с другими проблемами, включая инфляцию и нехватку рабочей силы.

Эксперт объяснил, что лучший способ как повысить заработную плату, так и сохранить малый бизнес на плаву — это снизить налоговое бремя для правительства.

“Первое, что мы увидим, если налоговая нагрузка уменьшится, — это то, что работодатели увеличат зарплату своим работникам», — уверен он.