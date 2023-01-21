Недвижимость: цены на жилье падают, но его не хватает

Цены на жилье в Канаде, вероятно, не будут сильно снижаться из-за продолжающейся нехватки новых домов в стране, даже несмотря на то, что растущие процентные ставки сдерживают некоторый спрос на рынке, говорит заместитель главного экономиста Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC).

В беседе с корреспондентом CTV National News в Торонто Хизер Баттс Алед Иорверт из CMHC говорит, что, поскольку предложение жилья остается проблемой во многих частях Канады, первым покупателям жилья будет трудно выйти на рынок.

“Мы наблюдаем довольно значительное снижение цен, но в Канаде наблюдается такая нехватка новостроек, так что этот неумолимый рост спроса будет продолжаться и в будущем”, – сказал Йорверт.

В отчете, опубликованном в пятницу Royal LePage, говорится, что средняя цена дома в Канаде в четвертом квартале 2022 года упала на 2,8% до 757 100 долларов по сравнению с концом 2021 года, что стало первым снижением в годовом исчислении с конца 2008 года во время финансового кризиса, хотя цены по—прежнему значительно выше уровня, существовавшего до пандемии.

Это происходит в связи с тем, что Банк Канады пытался снизить инфляцию, повышая свою ключевую процентную ставку семь раз подряд с марта 2022 года с 0,25% до 4,25%.

Экономисты также прогнозируют, по крайней мере, легкую или умеренную рецессию в 2023 году.

Повышение процентных ставок Банком Канады, в свою очередь, приводит к повышению ставок по ипотечным кредитам.

“Я не думаю, что их намерение состоит в том, чтобы действительно ориентироваться на цены на жилье”, – сказал Йорверт. “Их цель состоит в том, чтобы действительно взять инфляцию под контроль. Но основной эффект от этого будет через рынок жилья”.

Со временем, по мере того как люди рефинансируют свои ипотечные кредиты, они будут делать это по более высоким ставкам, что означает, что у них будет меньше возможностей тратить или сберегать, сказал он.

Иорверт добавил, что задолженность домашних хозяйств в Канаде уже достигла тревожного уровня, и проблемы затрагивают не только домовладельцев.

“Если вы ищете новое жилье для аренды, арендная плата очень высока, поэтому весь рынок аренды растянут”, – сказал он. “Таким образом, на данный момент в жилищной системе существует множество проблем”.

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