Канадские ученые предложили отказаться от кофе ради борьбы с потеплением

Результаты исследования влияния потребления кофе на изменение климата с целью выявить наименее вредные последствия для климата изучили ученые университета Квебека в Шикутими и опубликовали результаты 5 января на портале The Conversation.

Статья называется «Вот как ваша чашка кофе способствует изменению климата», и в ней исследователи подсчитали углеродный след чашки кофе, приготовленного разными способами. При подсчете учитывался даже нагрев воды, нужной для споласкивания чашки.

В своем исследовании они сравнили влияние на климат традиционного фильтрованного кофе, инкапсулированного фильтрованного кофе, сваренного кофе (френч-пресс) и растворимого кофе (растворимый кофе).

Исследование пришло к выводу, что традиционный кофе имеет самый высокий углеродный след. Ученые рекомендовали перейти на кофейные капсулы, но отметили, что этот способ приготовления кофе самый легкий, что может вызвать увеличение потребления кофе и свести на нет выгоды от снижения углеродного следа.

Однако на самом деле результаты в два раза меняются от провинции к провинции, и, например, в Квебеке углеродный след чашки кофе оказался в два разе меньше, чем в провинции Альберта, за счет способа получения электроэнергии в каждой из провинций.

В своем анализе исследователи пришли к выводу: «Чтобы ограничить свой вклад в изменение климата, требуется адаптированная диета, и кофе не является исключением. Частью решения является выбор режима приготовления кофе, при котором выделяется меньше парниковых газов, и ограничение потребления кофе».

Напомним, ранее в западных СМИ «разгонялись» темы отказа от красного мяса и перехода на поедание насекомых с целью сохранить климат, а совсем недавно в США начали крестовый поход против газовых плит, обвинив домашние газовые плиты чуть не во всех болезнях жильцов, начиная с астмы.