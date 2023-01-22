Ученые США предложили оценивать динамику ВВП по освещению стран

Согласно теории Мартинеза, динамику ВВП страны можно оценить по ночной освещенности. «По мере роста экономики появляется больше домов, больше фабрик, больше уличных фонарей. Все это производит свет», — пояснил Мартинес.
Он напомнил, что еще в 2012 году экономисты Брауновского университета США разработали основу для оценки роста ВВП по ночным спутниковым снимкам. Тогда расхождение между годовой оценкой по снимкам и официальными данными оценивались не более чем в 3 п. п.
По словам Мартинеза, определить по снимкам точный показатель ВВП нельзя, но динамика освещенности страны может показать расхождение официальных данных с реальностью.
Его группа также оценила спутниковые данные и показатели ВВП стран, в зависимости от их «уровня свободы и несвободы». В итоге среднее расхождение этих показателей в авторитарных странах составило 35%. К «несвободным» странам ученые отнесли Россию, Казахстан, Катар и другие.