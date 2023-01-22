В ВОЗ не нашли подтверждений роста риска инсульта при вакцинации от COVID

Информация, что прививки от COVID-19 мРНК-вакцинами повышают риск кровоизлияния в мозг у пожилых людей, не нашли подтверждения, заявила руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О’Брайен 20 января на брифинге в Женеве.

По словам чиновницы, в одной из баз данных, которая занимается сбором данных о безопасности процесса иммунизации, был зафиксирован сигнал «по поводу безопасности вакцины», из-за чего в последние недели в СМИ высказывались опасения о повышенном риске инсульта при использовании мРНК-вакцин.

О’Брайен заявила, что в процессе «оценки сообщений из других систем мониторинга безопасности вакцин в США и других странах не были обнаружены свидетельства того, что прививка мРНК-вакциной приводит к инсульту».

По ее словам, подобные свидетельства не были обнаружены и средствами внутреннего мониторинга производителей вакцин.

Представитель ВОЗ сообщила, что недавно внимание общества привлек «риск вызванного вакциной миокардита (воспалительного заболевания сердечной мышцы — прим. ИАКВ)». «Это было связано с вакцинами от COVID-19, однако это редкое событие. Когда оно происходит, то обычно бывает умеренным, поддающимся лечению и менее серьезным, нежели миокардиты, обнаруживаемые вместе с заболеванием COVID-19, или же миокардиты, вызванные другими причинами», — отметила она.

По словам О’Брайен, ВОЗ в своих рекомендациях населению и правительствам как и раньше исходит из оценки, что «польза от вакцинации значительно перевешивает потенциальные риски». Представитель ВОЗ считает, что эти рекомендации «основаны на науке», а также на свидетельствах, которые ВОЗ «рассмотрела и проверила с экспертами со всего мира».