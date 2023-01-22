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Новости Университет Торонто создаст новый центр устойчивой застроенной среды
Торонто

Университет Торонто создаст новый центр устойчивой застроенной среды

Виктория Христова Янв 22, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Университет Торонто создаст новый центр устойчивой застроенной среды отключены 44 Просмотров

Инженерная школа Университета Торонто объявила о создании нового исследовательского центра, посвященного вопросам устойчивого строительства. Об этом 18 января пишет онлайн-журнал Archinect.

 

Школьный центр устойчивой застроенной среды поддерживается KPMB Architects, ZGF, Arup и восемью другими фирмами AEC, чьи будущие успехи в значительной степени зависят от результатов команды исследователей, которую возглавит канадский научный руководитель в области устойчивой инфраструктуры Шошанна Сакс.

По данным университета: “Цель состоит в том, чтобы определить стратегии, которые позволят снизить воздействие новой инфраструктуры на окружающую среду по всем направлениям, переосмыслив, как они проектируются, где они строятся и даже из каких материалов они сделаны».

По словам Сакс одна из целей центра, “найти золотую середину, где каждый сможет жить достойно». Результаты работы центра могут сать ценным ресурсом, который будет использоваться в надежде на создание более экологичной глобальной инфраструктуры, говорят инициаторы проекта.

 

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