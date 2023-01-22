Прогноз рынка жилья Канады на 2023 год: вот чего могут ожидать покупатели и продавцы

После нескольких лет ажиотажа на рынке жилья Канады во время пандемии COVID-19 в 2022 году произошел разворот в противоположную сторону в большей части отрасли, поскольку повышение процентных ставок Банком Канады охладило сектор жилой недвижимости в городах от побережья до побережья.

Большинство экономистов и экспертов, которые беседовали с Global News, говорят, что они ожидают, что охлаждение продолжится в 2023 году, ссылаясь на непомерно высокие ставки по ипотечным кредитам, низкие запасы на рынке и неопределенность относительно того, когда цикл процентных ставок Банка Канады, наконец, достигнет пика.

Но где закончится снижение цен в жилищном секторе Канады? И будут ли равномерно затронуты все рынки и классы недвижимости?

Вот тенденции и рынки жилья, за которыми, по мнению отраслевых экспертов, следует следить в 2023 году.

Последние доступные данные Канадской ассоциации недвижимости (CREA) показывают, что с учетом сезонных колебаний цены на жилье в Канаде упали на 19% с пика в феврале по ноябрь, когда средняя цена продажи составляла 636 838 долларов.

Когда наступит дно? Помощник главного экономиста РБК Роберт Хог сказал в заметке от 19 декабря, что, по его мнению, с замедлением темпов снижения как продаж жилья, так и цен, есть “ранние признаки того, что коррекция приближается к своей заключительной стадии”.

Он сказал, что цены в конечном итоге могут достичь низкой точки в “начале 2023 года”, но предупредил, что сроки будут варьироваться от рынка к рынку.

Хог предположил, что это достижение дна совпадет с тем, что Банк Канады стабилизирует свою базовую процентную ставку — центральный банк дал понять в декабре, что это может быть ближе к концу цикла повышения — и что для тех, кто хочет выйти на рынок, это может быть место, где доступность лучше всего в этом году для потенциальных покупателей.

Некоторые города Онтарио особенно уязвимы в преддверии 2023 года, проектов Re/Max, при этом более резкое падение цен ожидается в районе Большого Торонто (на 11,8% ниже), Барри (на 15% ниже) и Дареме (на 10% ниже).

Но некоторые районы страны настроены на рост в 2023 году, прогнозирует Re/Max.

Re/Max ожидает роста цен в таких городах, как Галифакс (рост на восемь процентов), Калгари (рост на семь процентов), Оттава и Кингстон, Онтарио. (рост на четыре процента), Сент-Джонс, Северная Каролина (рост на четыре процента) и Саскатун (рост на три процента).

Коринн Лайалл, владелец и брокер Royal LePage Benchmark в Калгари, говорит, что одна из причин, по которой город настроен на успех в 2023 году, заключается в том, что он не увидел резкого роста цен из-за пандемии, который наблюдался на рынках Британской Колумбии и Онтарио.

Поскольку за это время в Калгари наблюдался лишь скромный рост, он стал более доступным вариантом для людей, изначально живущих в более дорогих провинциях, которые теперь могут работать из любого места и покупать дома большего размера за меньшие деньги, говорит Лайалл.

Facebook I Instagram I Linkedin