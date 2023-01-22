Монреальцы и политики отпраздновали семьдесят пятую годовщину флага Квебека

В честь 75-летней годовщины утверждения флага Квебека, в Монреале по улицам пронесли огромный флаг. Затем его развернули на площади Искусств.

Под неофициальный гимн Квебека — Gens du Pays, c’est votre tour de vous laisser parler d’amour – в субботу, 21 января сотни монреальцев собрались в центре города для чествования флага Квебека, утверждённого ровно 75 лет назад (см. наш текст о годовщине флага).

После того, как флаг развернули и пронесли по нескольким улицам (но из-за недостаточной ширины их знамя приходилось частично сворачивать), его выложили на площади Искусств (Place des Arts), в самом центре города. Размеры флага составили 60 футов в ширину и 90 в длину.

В церемонии приняли участие много политиков разного уровня — как федерального, так и провинциального. В манифестации приняли участие представители разных партий, которые воздали должное квебекскому флагу. Церемония сопровождалась музыкой, торжественным барабанным боем и песнями.

Отрадно видеть, что представители самых разных партий на сей раз шли в едином строю, чествуя флаг Квебека!