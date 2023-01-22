Арктика и Заполярье, что мы знаем об этих далёких районах, о влиянии которых на климат говорят всё чаще

Несколько любопытных фактов и районах планеты, лежащих к северу от Полярного круга.

Канада – одна из восьми стран мира, часть территории которой находится в Арктике (или же в Заполярье, потому что эти территории находятся за Северным Полярным Кругом.

Полярным кругом мы называем воображаемую линию, которая проходит по окружности южнее северного полюса (не забудьте о хорошей загадке для детей: в каком месте на Земле куда бы ни пойти, всегда пойдёшь на юг).

Район выше Полярного круга (или северней) считается Заполярьем, и часто эту огромную по площади часть нашей планеты называют Арктикой. Площадь Арктики составляет примерно 20 миллионов квадратных километров, но в основном вся эта территория покрыта льдом, охватывает всю поверхность Северного ледовитого океана или женаходится в зонах вечной мерзлоты.

Но вот несколько любопытных фактов, о которых, возможно, вы не знали:

Полярный круг расположен примерно на параллели 66,3 градусов северной широты, но его точное расположение отметить невозможно, так как оно постоянно меняется — он сдигается к югу или к северу постоянно. Это явление обуславливается колебанием Земной оси, которая в свою очередь несколько сдвигается из-за влияния Луны. В настоящее врпемя Полярный круг сдвигается к северу на расстояние примерно 15 метров в год. То есть, те немногочисленные, но существующие памятные знаки, установленные в нескольких северных странах и, якобы, указывающие на границу Полярного круга, на самом деле отстали от жизни…

Факт, которые все знаем: За Полярным кругом живут самые крупные наземные хищники! Они прекрасно чувствуют себя во льдах, они питаются, размножаются и отдыхают в снегах и во льдах. Разумеется, речь о полярных медведях. Хотя медведи живут на суше, но они отличные пловцы, их основной пищей являются морская живность, от рыбы до моржей, северных морских котиков, нерп и других млекопитающих.

Само название «Арктика» происходит из греческого слова «arktos », которое означает «медведь». Но речь не о полярных медведях, а о том, что на направление Полярного круга и северного полюса указывали созведия, который были названы греками созвездиями Малой и Большой Медведицы.

Всего в Полярном круге частично расположены восемь стран — Канада, Дания (Гренландия), Исландия, Норвегия, Финляндия, Россия, Швеция и США. Всего за Полярным Кругом (к северу от него) проживает примерно 4 миллиона человек. Самым большим и самым старым заполярным городом является Мурманск, в котором живут более трёхсот тысяч человек. Кстати, из десяти самых многонаселённых заполярных городов восемь расположены в России.

В Арктике, на территории указанных стран проживают свыше сорока народностей, включая канадских иннуитов, финских и норвежских саами, российских ненцев и якутов, американских эскимосов и других. Любопытно, что хотя языки у многих из этих народностей различаются друг от друга, жизненные условия привели к похожим традициям — от образа жизни (рыбная ловля, охота) до похожего строения жилищ и создания похожих инструментов, утвари и орудий рыбной ловли и охоты.

Между Гренландией и Норвегией, на норвежском острвоа Свалбард (Svalbard) находится особый семянной запас мировых сельскохозяйственных культур. Этот укреплённый склад был открыт в 2008 году с целью сохранить на случай мировой катастрофы семенной фонд. В нём хранятся 4,5 миллиона разных видов семян, там поддерживается постоянная температура в 2 градуса по Цельсию.

На территории за Полярным кругом расположены четыре полюса, а не только Северный полюс (он же Географический полюс — самая северная точка планеты). Кроме него в этом круге расположен Магнитный полюс Земли (он не совпадает с Северным полюсом), Геомагнитный (он не совпадает с Магнитным) и Северный Полюс недоступности, то есть, точка, наиболее удалённая от любого морского и океанского берега.