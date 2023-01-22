Как поссорились Лего и Трюдо (впрочем, не в первый раз)

Как в очередной раз поссорились Франсуа Лего и Джастин Трюдо. Два премьера – это сила!

Главная новость Квебека на данный момент – разворачивающийся конфликт федеральной и провинциальной властей. Как же без этого.

Все жители Квебека, кто смотрит телевизор, кто читает газеты или сайты новостей уже знают о полемике между Лего и Трюдо (или между Трюдо и Лего – тут уж каждый порядок старшинства сам для себя выбирает).

21 января премьер-министр Квебека Франсуа Лего обрушился на своего коллегу Джастина Трюдо (хотя на наш взгляд тот выше его по рангу, будучи всеканадским премьером, но мы сразу признаём нашу неправоту в этом вопросе), с резкими обвинениями. Следуя моде, суровая отповедь премьеру Канады прозвучала в социальных сетях — первое обвинение «прозвучало» в Твиттере, где Франсуа наш Лего прямо обвинил Трюдо в «прямой атаке на право нашей нации осуществлять свои коллективные права» (attaque frontale contre la capacité de notre nation de protéger nos droits collectifs).

После первого обвинения последовали следующие, но все они сводились к одному – «Трюдо, ты неправ, позор тебе и геть!». В ряде высказываний Лего достаточно подробно прояснил позицию правительства Квебека по этому вопросу, привёл примеры использования ограничительных мер, упомянул о возможных негативных последствиях для Квебеке в случае принятия нового закона и т.д.

Обвинения со стороны квебекского премьера последовали сразу же после того, как Трюдо заявил, что Верховный Суд Канады, по его мнению, должен получить право на ограничение прав провинций (было сказано дословно «провинций и Квебека») на ограничение прав и свобод граждан в определённых ситуациях. Дело в том, что хотя права и свободы регулируются Конституцией Канады (в случае Канады речь о своде документов, а не об отдельном тексте), но все понимают, что в отдельных случаях возникает необходимость права ограничивать.

Такие ограничения могут вводиться временно, применение этих мер чётко регламентировано, и, разумеется, они могут применяться лишь в чрезвычайных ситуациях, и такое случается крайне редко. В Квебеке, например, такие ограничения были введены во время Октябрьского кризиса 1970 года, когда федеральное правительство установило сроком на три недели «военное положение» в борьбе против террористов.

В Канаде правила, по которым права граждан могут быть временно ограничены, регулируются на уровне провинциальных законодательств, что и понятно — если одна провинция, не приведи судьба, попала под удар стихии невероятной силы, в связи с чем власти принимают решение временно запретитить манифестации, так как такие собрания препятствуют восстановительным работам (пример, возможно, спорный, но это дело законодателей и общественности, решать, правы ли власти), то другие провинции ограничительные меры не принимают.

И вот федеральный премьер вдруг выступил за то, чтобы ограничения принимались на федеральном уровне, причём эти меры должны применяться, по его мнению, по решению Верховного суда, который будет играть роль высшего исполнительного органа страны в этом случае.

Отсюда и резкая отповедь со стороны Лего. Но в этом случае премьер не одинок. Квебекская партия, обычно не поддерживающая начинания правительства, высказалась устами своего лидера не менее резко. Слова Трюдо шеф КП охарактеризовал, как «атаку на демократию». Так как конфликт начался в субботу, то нет сомнений, что и остальные партии вступят в перебранку, скорее всего, после выходных. И, весьма вероятно, вопрос будет поднят на заседаниях Национальной Ассамблеи Квебека. Одним словом, ждём продоложения сериала о том, как в очередной раз поссорились два премьера.