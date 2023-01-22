Положение в Перу угрожающее – идёт эвакуация иностранных туристов, в стране восцарился хаос

Туристов, желающих провести отпуск в Перу, «обрадовали» – эвакуация иностранцев идёт полным ходом, закрыт доступ к главным достопримечательностям.

Перу считается одним из самых популярных туристических направлений для канадцев, особенно для тех, кому интересно посмотреть на невероятной красоты природу, на древние исторические города, прокатиться по верховьям Амазонки (река берёт начало в северных районах Перу), полакомиться перуанскими блюдами (местная кухня пользуется популярностью во всех странах Латинской Америки). Поэтому тысячи и тысячи канадцев, как и жителей других стран, каждый день высаживаются в местных аэропортах и разбредаются по всей стране в поисках развлечений.

Но сегодня всё изменилось. В стране вот уже месяц продолжаются серьёзные беспорядки, вызванные арестом бывшего президента («бывшего» на настоящий момент, но ряд протестующих не признают новый статус опального главы государства). Анализировать подробно причины политических пертурбаций мы не будем — интересующиеся легко найдут подробные оценки событий как от сторонников нынешних властей, как от противников их, так и от нейтральных обозревателей.

Но те, кого интересует страна в качестве потенциального выбора места отдыха, должны знать, что одной из отличительных характеристик нынешних протестов стала постоянная атака на коммуникации. Каждый день протестующие блокируют десятки шоссе национального значения, перекрывают железнодорожные пути, строят баррикады на центральных улицах городов, захватывают здания аэропортов, что приводит к хаосу в воздушных перевозках.

На сегодняшний день объявлено о пятидесяти погибших, но число жертв растёт каждый день. Уже имели место поджоги правительственных зданий в столице, нападения на полицейские участки, обстрелы военных.

Правительство и туристические компании пытались до последнего сохранить туризм — а это важная отрасль, приносящая ощутимые доходы в бюджет (хотя не единственная). Но вот положение обострилось до крайности — из-за перекрытия аэропортов сотни туристов не могут выбраться из страны (точнее, отдельные самолёты вылетают, так что мало-помалу людей эвакуируют). Протестующие стали захватывать отели, курорты и, наверно, главное, атаке подверглась главная достопримечательность Перу — древний город Мачу-Пикчу, объект паломничества туристов со всего мира.

В связи со сложившимся положением, все экскурсии отменены, всех иностранцов пытаются эвакуировать, всем, кто собирался в поездку в Перу, предлагается сдать билеты и отказаться от забронированного жилья. Более того, в настоящим момент настоятельно рекомендуется изменить маршрут и не летать с пересадками в Перу (многие авиакомпании летают из Канады в Чили, в Боливию, в Парагвая и в Аргентину через Перу).

Сочувствуем отпускникам и тем, кто приобрёл в Перу недвижимость (кампании по привлечению канадских граждан к приобретению дома в Перу проводились до недавнего времени регулярно).