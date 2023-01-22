Иммиграция с Александрой Мельниковой. Программа на ПМЖ для сельскохозяйственных работников принимает заявки с 1 января до Мая 2023 года, поторопитесь, так как у программы есть квоты – 2750 аппликантов (!!!).

Временная программа на ПМЖ для сельскохозяйственных работников стартанула в 2021 году. Первоначально ей дали три года на пробу. Три года заканчиваются в мае. Будет ли программа продлена или нет – еще неизвестно.
Что это за программа и кто может подать по ней на ПМЖ?
По этой программе те, кто работает в Канаде по следующим специальностям, могут подать на ПМЖ:
- Раздельщики мяса и рыбы
- Мясники на скотобойнях и птицефермах
- Супервайзеры на животноводческих и птицефермах
- Рабочие на тех же складах
- Рабочие по обработке пищи при животноводческих и птицефермах
- Рабочие в питомниках, где выращивают деревья, саженцы, кустарники, все виды цветов, а также включая производство грибов. В эту категорию входят рабочие складов, сборщики урожая, операторы сельскохозяйственной техники и супервайзеры.
Какие еще требования к аппликантам?
- Иметь опыт работы в Канаде минимум один год за последние три года
- Иметь разрешение на работу, которое должно быть закрытым (то есть прикрепленным только к одному работодателю)
- Иметь контракт на постоянную НЕсезонную работу от работодателя на полный день, за пределами провинции Квебек.
- Иметь тест по языку на уровне 4 по всем категориям.
Поторопитесь попасть в квоту.
Если вам нужна консультация по иммиграции в Канаду, пришлите, пожалуйста, запрос на емейл – info@skiimmigration.com.
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С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,
“Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.
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