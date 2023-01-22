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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. Программа на ПМЖ для сельскохозяйственных работников принимает заявки с 1 января до Мая 2023 года, поторопитесь, так как у программы есть квоты – 2750 аппликантов (!!!).

Иммиграция с Александрой Мельниковой. Программа на ПМЖ для сельскохозяйственных работников принимает заявки с 1 января до Мая 2023 года, поторопитесь, так как у программы есть квоты – 2750 аппликантов (!!!).

Svitlana Matviyenko Янв 22, 2023 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 45 Просмотров

Временная программа на ПМЖ для сельскохозяйственных работников стартанула в 2021 году. Первоначально ей дали три года на пробу. Три года заканчиваются в мае. Будет ли программа продлена или нет – еще неизвестно.

Что это за программа и кто может подать по ней на ПМЖ?

По этой программе те, кто работает в Канаде по следующим специальностям, могут подать на ПМЖ:

  • Раздельщики мяса и рыбы
  • Мясники на скотобойнях и птицефермах
  • Супервайзеры на животноводческих и птицефермах
  • Рабочие на тех же складах
  • Рабочие по обработке пищи при животноводческих и птицефермах
  • Рабочие в питомниках, где выращивают деревья, саженцы, кустарники, все виды цветов, а также включая производство грибов. В эту категорию входят рабочие складов, сборщики урожая, операторы сельскохозяйственной техники и супервайзеры.

Какие еще требования к аппликантам?

  • Иметь опыт работы в Канаде минимум один год за последние три года
  • Иметь разрешение на работу, которое должно быть закрытым (то есть прикрепленным только к одному работодателю)
  • Иметь контракт на постоянную НЕсезонную работу от работодателя на полный день, за пределами провинции Квебек.
  • Иметь тест по языку на уровне 4 по всем категориям.

Поторопитесь попасть в квоту.

Если вам нужна консультация по иммиграции в Канаду, пришлите, пожалуйста, запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755,        e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755          website: www.skiimmigration.com

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