Неизвестная планета: Египетские пирамиды

Археологи говорят о 118 пирамидах в Египте, частично или полностью сохранившихся до нашего времени. Их возраст – от 4 до 10 тысячелетий.

Неразгаданных тайн на нашей планете с каждым годом становится все меньше. Постоянное совершенствование техники, сотрудничество ученых различных областей наук раскрывает нам секреты и загадки истории. Но тайны пирамид до сих пор не поддаются пониманию – все открытия дают ученым лишь предположительные ответы на многие вопросы. Кто строил египетские пирамиды, какова была технология строительства, существует ли проклятие фараонов – эти и многие другие вопросы до сих пор остаются без точного ответа.

Археологи говорят о 118 пирамидах в Египте, частично или полностью сохранившихся до нашего времени. Их возраст – от 4 до 10 тысячелетий. Одна из них – Хеопса – является единственным уцелевшим «чудом» из «Семи чудес света». Комплекс под названием «Великие пирамиды в Гизе», куда входит и пирамида Хеопса, также рассматривался как участник конкурса «Новых семи чудес света», но его сняли с участия, так как эти величественные сооружения фактически являются «чудом света» в древнем списке. Эти пирамиды стали самыми посещаемыми экскурсионными объектами в Египте. Они отлично сохранились, чего нельзя сказать о многих других сооружениях – время их не пощадило. Да и местные жители внесли свой вклад в разрушение величественных некрополей, снимая облицовку и выламывая камни из стен для строительства своих домов.

Строились египетские пирамиды фараонами, правящими с XXVII века до н. э. и позже. Предназначались они для упокоения правителей. Огромные масштабы усыпальниц (некоторые – высотой почти до 150 м) должны были свидетельствовать о величии захороненных фараонов, здесь же помещались вещи, которые правитель любил при жизни и которые пригодятся ему в загробной жизни. Для постройки использовали каменные блоки различных размеров, которые выдалбливались из скал, а позже материалом для стен стал служить кирпич. Каменные блоки обтачивались и подгонялись так, что между ними не могло проскочить лезвие ножа. Укладывались блоки друг на друга со смещением в несколько сантиметров, что образовывало ступенчатую поверхность сооружения. Почти все египетские пирамиды имеют квадратное основание, стороны которого ориентированы строго по сторонам света.

Так как пирамиды выполняли одинаковую функцию, то есть служили местом погребения фараонов, то и внутри устройство и убранство у них схожи. Главная составляющая – погребальный зал, где устанавливался саркофаг правителя. Вход устраивался не на уровне земли, а на несколько метров выше, причем маскировался облицовочными плитами. От входа к внутреннему залу вели лестницы и ходы-коридоры, которые иногда сужаются настолько, что по ним можно пройти только на корточках или ползком. В большинстве некрополей погребальные залы (камеры) находятся ниже уровня земли. Вентилирование осуществлялось через узкие шахты-каналы, которыми пронизаны стены. Наскальные картинки и древние религиозные тексты встречаются на стенах многих пирамид – собственно, из них ученые черпают часть информации о строительстве и владельцах захоронений.

Начинается список неразгаданных загадок с формы некрополей. Почему выбрана именно форма пирамиды, что переводится с греческого как «многогранник»? Почему грани располагались четко по сторонам света? Как перемещались огромные каменные блоки от места выработки и как их поднимали на большую высоту? Не были ли постройки возведены инопланетянами или людьми, владеющими магическим кристаллом? Ученые спорят даже над вопросом, кто построил такие высокие монументальные сооружения, простоявшие тысячелетия. Некоторые считают, что их строили рабы, которые умирали сотнями тысяч на строительстве каждой. Однако новые открытия археологов и антропологов убеждают в том, что строителями были вольные люди, получавшие хорошее питание и медицинскую помощь. Такие выводы они сделали исходя из состава костей, строения скелетов и вылеченных травм захороненных строителей.

Всем случаям смерти и гибели людей, причастных к исследованию египетских пирамид, приписывали мистические совпадения, что спровоцировало слухи и разговоры о проклятии фараонов. Никаких научных подтверждений этому нет. Возможно, слухи пустили для отпугивания воров и мародеров, желающих найти в могилах ценные вещи и украшения. К загадочным интересным фактам можно отнести сжатые сроки строительства египетских пирамид. Согласно расчетам, крупные некрополи при том уровне техники должны были возводиться не менее чем за столетие. Каким образом, например, пирамида Хеопса была построена всего за 20 лет? Великие Пирамиды. Так называют погребальный комплекс возле города Гизы, состоящий из трех больших пирамид, огромной статуи Сфинкса и маленьких пирамид-спутников, предназначавшихся, вероятно, для жен правителей.

Первоначальная высота пирамиды Хеопса составляла 146 м, длина стороны – 230 м. Построена за 20 лет в XXVI веке до н. э. Самая большая из египетских достопримечательностей имеет не один, а три погребальных зала. Один из них находится ниже уровня земли, а два – выше линии основания. К погребальным камерам ведут переплетающиеся ходы-коридоры. По ним можно пройти к палате фараона (короля), к палате королевы и к нижнему залу. Палата фараона представляет собой камеру из розового гранита, имеет размеры 10х5 м. В ней установлен гранитный саркофаг без крышки. Ни в одном докладе ученых не было информации о найденных мумиях, поэтому неизвестно был ли здесь захоронен Хеопс. К слову, мумию Хеопса не находили и в других гробницах. До сих пор остается загадкой, была ли использована пирамида Хеопса по назначению, и если да, то видимо ее разграбили мародеры еще в прошлых столетиях. Имя правителя, по приказу и проекту которого была построена эта усыпальница, узнали из рисунков и иероглифов над погребальной камерой. Все остальные египетские пирамиды, за исключением Джосера, имеют более простое инженерное устройство. Два других некрополя в Гизе, построенных для наследников Хеопса, несколько скромнее по размерам:

Пирамида Хефрена имеет высоту 143 м, длину стороны 215 м. Именно возле нее расположен знаменитый Сфинкс, известный всему миру по фото. Лежащий каменный лев, имеющий человеческое лицо, охраняет вход в усыпальницу. Размеры Сфинкса – 73х20 м.

Пирамида Микерина – 66 м в высоту и 108 м в длину. Внутри была установлена огромная статуя фараона.

Туристы едут в Гизу со всех концов Египта, ведь этот город является фактически пригородом Каира, и к нему ведут все транспортные развязки. Путешественники из России обычно едут в Гизу в составе экскурсионных групп со стороны Шарм-эль-Шейха и Хургады. Поездка долгая, 6-8 часов в одну сторону, поэтому экскурсия рассчитана обычно на 2 дня. Великие сооружения доступны для посещения только в рабочее время, обычно до 17 ч., в месяц Рамадан – до 15 ч. Входить внутрь не рекомендуется астматикам, а также людям, страдающим клаустрофобией, нервными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. С собой на экскурсию обязательно нужно взять питьевую воду и головные уборы. Плата за экскурсии состоит из нескольких частей:

Вход на территорию комплекса.

Вход внутрь пирамиды Хеопса или Хефрена.

Вход в музей Солнечной ладьи, на которой тело фараона перевозили через Нил.

На фоне египетских пирамид многие любят делать фото, сидя на верблюдах. С владельцами верблюдов можно торговаться. Пирамида Джосера. Первая пирамида в мире находится в Саккаре, недалеко от Мемфиса – бывшей столицы Древнего Египта. Сегодня пирамида Джосера не так привлекательна для туристов, как некрополь Хеопса, но в свое время она была самой большой в стране и самой сложной по инженерному проекту. Погребальный комплекс включал в себя часовни, внутренние дворы, хранилища. Сама шестиступенчатая пирамида имеет не квадратное основание, а прямоугольное, со сторонами 125х110 м. Высота самого сооружения 60 м, внутри него расположено 12 погребальных камер, где предположительно был захоронен сам Джосер и члены его семьи. Мумию фараона при раскопках обнаружить не удалось. Всю территорию комплекса в 15 га окружала каменная стена высотой 10 м. В настоящее время восстановлена часть стены и других построек, а пирамида, возраст которой приближается к 4700 годам, сохранилась достаточно хорошо.