Преступник расстрелял людей, собравшихся на встречу Года Кролика – начало нового Лунного года

Трагедия во время празднования Лунного Нового годаНе менее десяти погибших. Подозреваемый, мужчина 72 лет, судя по сообщениям, покончил с собой.

Страшная трагедия произошла во время празднования традиционного Лунного года в Калифорнии(в этом году начало года, года Кролика, выпало на 22 января, смотрим подробности в этой статье: Год Кролика).

Преступник расстрелял из автоматического оружия десятки человек, собравшихся на праздник. Стрельба началась поздним вечером в одном из танцевальных залов города Monterey Park, города-анклава Лос-Анджелеса, который находится примерно в 12 километрах от центра мегаполиса. Население Monterey Park — 61 тысяча человек, большая часть из них — выходцы из Азии.

На месте были убиты десять человек — пятеро мужчин и пять женщин, ещё не менее десятка были доставлены в местные больницы с ранениями разной степени тяжести.

Одновременно была совершена попытка расстрела празднующих наступление Года Кролика в соседнем города Akhambra, где преступление совершалось по идентичному сценарию, но где жертв не было, так как преступник был вовремя обезоружен и обезврежен (детали происшествия пока не сообщаются, чтобы не мешать расследованию, поэтому непонятно, связаны ли обе попытки между собой).

Позднее полиция сообщила, что в грузовике, который считается имеющим отношение к трагедии, был обнаружен труп водителя автомашины, который, по всей видимости, покончил с собой, убедившись, что он окружён спецназовцами. Имя подозреваемого на данный момент не названо, но сообщено, что речь о мужчине 72 лет. По неофициальным сообщениям, он азиатского происхождения (но полиция пока не подтверждает эти сообщения).

Согласно статистическим данным, которые регулярно публикются в прессе США, всего в стране за прошлый год было совершено не менее 647 массовых убийств с применением огнестрельного оружия. Массовым считается убийство, в результате которого погибли четыре человека или более. Всего же за прошлый год в США погибли от огнестрельного оружия 44 тысячи человек, но половина из погибших, это лица, совершившие самоубийство.