Успех Монреальского Автосалона – люди соскучились по автомобильной выставке

В Монреале проходит традиционный, уже 79ый Автосалон, который привлёк толпы желающих полюбоваться новыми машинами.

Напоминаем, что с 20 по 29 января сего года в монреальском Дворце Съездов проходит традиционный Автомобильный салон, возобновления работы которого после двух лет перерыва на пандемию ждали очень многие. Вот наша статья о Салоне, с указанием расписания, цен и места проведения его.

Упомянем лишь несколько автомашин из тех, что привлекли наибольшее внимание любителей автомобилей:

Buick представил свой первый электроавтомобиль. Компания заверяет, что к 2030 году будет производить лишь электрические машины, все под названием Electra, хотя пока не объявлено, будет ли каждая модель выходить под очередным номером или же (скорее всего) к названию Электра будет добавляться ещё одно имя.

Ferrari : На выставке представлены самые разные модели, включая древнюю, но вечно юную классику и самую последнюю F8 2022. Каждая модель интереснее предыдущей.

Hyundai выставила электромобиль – внедорожник Ioniq 7.

Toyota Prius Prime – эту модель Тойота привезла в Монрель впервые. Цена кусается (базовая 36500 канадских долларов), но, по отзывам, машина замечательная.

VinFast – вьетнамская компания, которая решила завоевать Канаду и Квебек. Компания привезла два крупных внедорожника — VF8 и VF9. Обещает, что в 2024 году начнутся поставки и других моделей, более простых и доступных.

Chevrolet Equinox EV – к этой машине выстаивается очередь, потому что на ней можно сделать пробную поездку по центру города

Ниссан тоже представил электроавтомобиль.

Но перечислить всё, что в Салоне выставлено, просто нереально. Лучше посетить и самим всё увидеть. Ещё раз приглашаем зайти на нашу статью-анонс выставки, где указано расписание, цены, адрес проведения и адрес официального вебсайта Салона: