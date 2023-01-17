Монреальский Автосалон снова в строю. Назло пандемии!

Возвращение Монреальского автосалона – одной из крупнейших автомобильных выставок в Северной Америке. Выставка проходит в семьдесят восьмой раз!

После трёхлетнего отсутствия в Монреаль триумфально возвращается традиционный Автосалон Salon de l’Auto) — ежегодная автомобильная выставка, на которой крупнейшие производители автомобилей и всевозможных сопутствующих приспособлений с гордостью демонстрируют новейшие достижения отрасли.

На сей раз Автосалон пройдёт с 20 по 29 января сего года во Дворце Съездов (выход из метро Place d’Armes находится прямо в здании). Торжественное открытие выставки состоится в 10 утра 20 января. Каждый день выставка открывается в 10 утра и закрывается в 21 час. В завершающий день — 29 января, торжественное закрытие состоится в 18 часов.

Стоимость билетов: Взрослый билет: 18 долларов. Студенты и пенсионеры: 15 долларов, дети до 6 лет проходят бесплатно, а билет для детей с 6 до 12 лет — 8 долларов (дети должны сопровождаться взрослыми, а то, неровён час, сядут в автомобиль и уедут, знаем мы современную молодёжь!). Семейный билет (двое взрослых и двое детей от 6 лет) — 44 доллара. Групповые билеты и школьные экскурсии — по договорённости с администрацией салона.

При покупке билетов на сайте Автосалона взимается плата за обслуживание — 1,35 за один билет или 2 доллара за семейный билет.

Сайт Автосалона, на котором можно связаться с организатарами: https://salonautomontreal.com

Первый послепандемийный Автосалон не будет таким большим, как обычно, что и понятно — индустрия пока ещё лишь выходит из кризиса, вызванного пандемией, тем не менее, радует сам факт проведения первой автомобильной выставки в Канаде после почти трёхлетнего перерыва, хотя, по словам организаторов, общая площадь нынешней выставки всего лишь две трети площади последнего, допандемийного монреальского автосалона.

Монреальский Автосалон (Salon de l’Auto à Montréal) проходит вот уже свыше ста десяти лет — первые автомобили были на нём представлены ещё в 1910 году (хотя речь об официальном открытии, потому что пробные выставки автомобилей организовывались в городе и ранее. Кстати, в те времена Салон проходил в здании Рынка Бонсекур (Marché Bonsecours), который и на самом деле был рынком сельскохозяйственных продуктов).

В былые времена салон был не ежегодным, к тому же, войны мешали его проведению, поэтому нынешняя выставка носит порядковый номер 78!