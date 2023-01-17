Что ляпнул мэр Монреаля в разговоре с Джиной Лоллобриджидой

Воспоминания с грустной улыбкой: 14 февраля 1958 года Джина Лоллобриджида посетила Монреаль

Мэр Монреаля заявил, что “хвостик цветка розы”, примостившийся в декольте актрисы,”гораздо счастливее моего собственного хвостика”.

Вспомним с грустной улыбкой один забытый эпизод из истории Монреаля, когда в городе побывала сама Джина Лоллобриджида, восходящая звезда, самая популярная актриса эпохи.

Ниже мы воспроизводим заметку из газеты Le Petit Journal за 16 февраля 1958, посвящённую посещению Джиной Лоллобриджидой Монреаля:

14 февраля 1958 года итальянская актриса Джина Лоллобриджида, самая известная актриса нашего времени, посетила Монреаль в ходе поездки по Канаде. Почести, оказанные роскошной диве, сравнимы с теми, которые были оказаны в Квебеке британской королевской семье, посетившей нас в 1939 году.

Войдя в здание мэрии Монреаля, актриса была принята мэром Монреаля Сарто Фурнье, который проводил ее в свой кабинет и усадил в официальное кресло мэра.

Вечером 14 февраля в честь королевы кино был дан грандиозный бал.

В ходе бала мэр Сарто Фурнье снял розу, прикрепленную к его петлице, и вставил цветок в декольте актрисы, так, что стебелёк проник глубоко в грудь. А затем гости услышали заявление, громко произнесенное мэром города голосом, срывающимся от волнения:

“Хвостик этой розы в данный момент гораздо счастливее моего собственного хвостика!” Прекрасная Джина Лоллобриджида, хорошо говорящая по-французски, не нашлась, что ответить и промолчала. Окружающие сконфузились.

Оппозиция мэру в кои-то веки проявила снисходительность и обещала не воспользоваться слишком откровенным замечанием в борьбе против самого противоречивого и, возможно, самого коррумпированного мэра города. Похоже, что иногда мужская солидарность побеждает в политической борьбе.