Недвижимость: покупатели надеются, что их терпение окупится

После резкого роста цен на рынке недвижимости в последние годы покупатели надеются, что удача обернется в их пользу в 2023 году.

Возможно, удача уже отвернулась: цены снижаются с прошлой весны, скачки цен происходят реже, а экономисты прогнозируют, что повышение ключевой ставки Банка Канады закончится. Эти последовательные повышения подняли счет по ипотеке на несколько сотен долларов, если не на несколько тысяч долларов. «Это требует времени», – говорит Деспина Занганас, брокер из Торонто.

Она ожидает, что люди, отложившие покупку, будут чувствовать себя более комфортно в этом году, теперь, когда они лучше усвоили новую реальность рынка недвижимости. «Мы к этому привыкаем”, – подчеркивает г-жа Занганас. Люди говорят, что им больше не нужно вступать в войну за повышение цен и выдвигать безоговорочные предложения. Сегодня они могут выдвигать условные предложения, что придает нескольким людям большую уверенность”. На горизонте может появиться еще одно серьезное изменение. Экономисты предсказывают рецессию в 2023 году, хотя еще слишком рано судить о ее серьезности.

Старший экономист BMO Capital Market Дуглас Портер оценивает шансы канадской экономики избежать рецессии в 25-30%. Вероятность того, что экономика немного замедлится, составляет 50%, а вероятность серьезной рецессии-от 20% до 25 %. «Это окажет влияние на рынок недвижимости”,-подчеркивает он. Чем меньше будет потрясений в экономике, тем лучше будет вести себя рынок недвижимости”. Даже сегодня, по его мнению, рынок недвижимости является одним из слабых мест в экономике, феноменом, которого не наблюдалось годами, если не десятилетиями. По его словам, когда нынешний экономический цикл завершится, цены на жилье упадут на 20-25%. уже сейчас они упали почти на 10%.

Канадская ассоциация недвижимости в прошлом месяце сообщила, что средняя цена дома в ноябре составила 632 802 доллара, что на 12% меньше, чем в том же месяце годом ранее. Однако снижение цен было компенсировано быстрым повышением ключевой ставки Банка Канады, которая в настоящее время составляет 4,25 %, что является максимумом с января 2008 года. «На мой взгляд, процентные ставки – это главная история прошлого года. Портер утверждает, что они будут основным фактором, влияющим на экономику, и безусловно. Реакция заключается в том, что коррекция цен, которую мы наблюдаем, не компенсировала повышение процентных ставок. Я считаю, что рынок все еще пытается переварить это увеличение. Это еще не отражается на ценах”.

По данным Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека, средняя цена дома на одну семью в столичном районе Монреаля составила 510 000 долларов, что на 3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Однако средняя цена выросла на 3 % в столичном регионе Квебека. Падение было наиболее значительным в большом Торонто, где средняя цена составила 1,05 миллиона долларов, что на 9,2 процента меньше. Г-н Портер согласен с тем, что из-за непредсказуемого характера пандемии COVID-19 трудно предсказать, как поведет себя рынок недвижимости. «Рынок недвижимости держится лучше, чем ожидалось, просто потому, что мы находимся в необычном цикле. В наши дни ни один экономист не может быть полностью уверен в своих прогнозах из-за множества современных уникальных аспектов экономики”.

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