Биологи Канады выяснили, как грипп и коронавирус повышают риск грибковой инфекции

Грибы Aspergillus люди вдыхают каждый день от ста до тысяч спор. Для людей с высоким иммунитетом грибки зачастую не представляют опасности, но у людей со слабым здоровьем они могут провоцировать инфекции, оканчивающиеся летальным исходом. Но вирусные заболевания крайне повышают риск инфицирования Aspergillus даже у людей с “богатырским” здоровьем.

Исследование показало, что COVID-19 и разновидности гриппа подавляют неизвестный до этого компонент природного иммунитета, который помогает противостоять грибку. Опыты с мышами и образцами тканей и крови людей показали, что 2 вида лейкоцитов (неповторимый тип В-клеток и нейтрофилы) часто работают сообща, чтобы эффективно бороться с грибковой инфекцией. Но коронавирус и грипп не позволяют В-клеткам работать вместе с нейтрофилами для уничтожения грибков.

Авторы исследования сообщили, что начали изучать это после смерти пациента, которого они лечили. Он скончался от аспергиллеза, которому предшествовал грипп. И ни один способ лечения не был эффективен в данном случае. Результат их исследования поможет разработать спасительное лекарство, а также лучше выявлять и предотвращать инфекции.