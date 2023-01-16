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Общество Здоровье, медицина Биологи Канады выяснили, как грипп и коронавирус повышают риск грибковой инфекции

Биологи Канады выяснили, как грипп и коронавирус повышают риск грибковой инфекции

Виктория Христова Янв 16, 2023 Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Биологи Канады выяснили, как грипп и коронавирус повышают риск грибковой инфекции отключены 48 Просмотров

Канадские ученые из Университета Калгари выявили механизм, повышающий риск развития смертельной грибковой инфекции при коронавирусе и гриппе.

Журнал Science Translational Medicine первый поделился результатами данных исследований.

Грибы Aspergillus люди вдыхают каждый день от ста до тысяч спор. Для людей с высоким иммунитетом грибки зачастую не представляют опасности, но у людей со слабым здоровьем они могут провоцировать инфекции, оканчивающиеся летальным исходом. Но вирусные заболевания крайне повышают риск инфицирования Aspergillus даже у людей с “богатырским” здоровьем.

Исследование показало, что COVID-19 и разновидности гриппа подавляют неизвестный до этого компонент природного иммунитета, который помогает противостоять грибку. Опыты с мышами и образцами тканей и крови людей показали, что 2 вида лейкоцитов (неповторимый тип В-клеток и нейтрофилы) часто работают сообща, чтобы эффективно бороться с грибковой инфекцией. Но коронавирус и грипп не позволяют В-клеткам работать вместе с нейтрофилами для уничтожения грибков.

Авторы исследования сообщили, что начали изучать это после смерти пациента, которого они лечили. Он скончался от аспергиллеза, которому предшествовал грипп. И ни один способ лечения не был эффективен в данном случае. Результат их исследования поможет разработать спасительное лекарство, а также лучше выявлять и предотвращать инфекции.

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