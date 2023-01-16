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Фото: https://www.fueradefoco.com.

Кинокритики США и Канады назвали ленту «Все везде и сразу» лучшим фильмом 2022 года

Виктория Христова Янв 16, 2023 Интересное кино, Новости Комментарии к записи Кинокритики США и Канады назвали ленту «Все везде и сразу» лучшим фильмом 2022 года отключены 63 Просмотров

Лента «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниала Шайнерта получила главную награду премии Critics’ Choice Awards. Ранее абсурдистский блокбастер был назван самым кассовым фильмом независимой киностудии А24.

 

Лента «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниала Шайнерта была названа лучшим фильмом по версии кинокритиков США и Канады на церемонии вручения премии Critics’ Choice Awards. Список лауреатов был опубликован на сайте премии.

За работу над фильмом Кван и Шайнерт также были признаны лучшими режиссерами. Картина «Все везде и сразу» с Мишель Йео и Джейми Ли Кертис в главных ролях рассказывает о замученной бытом женщине Эвелин, в жизни которой царит бардак. Во время похода в налоговую она обнаруживает, что может перемещаться между параллельными вселенными. Так она начинает знакомиться с другими версиями самой себя. Лента стала самым прибыльным фильмом независимой киностудии А24 — общие сборы проекта превысили $103 млн.

Лучшим фильмом в жанре комедии стал детектив «Достать ножи: Стеклянная луковица», главную роль в котором исполнил британский актер Дэниел Крейг.

Лидером же среди анимационных лент стал «Пиноккио Гильермо дель Торо». В свою очередь, в номинации «Лучший зарубежный фильм» победил индийский проект «RRR: Рядом ревет революция».

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