Незаконная торговля табаком и кальяном

Незаконная торговля табаком в городе. Рейд полиции выявил нарушителей

На прошлой неделе полиция Лаваля провела обыск на складе и произвела изъятия в связи с незаконной продажей кальяна. Расследование, которое началось в августе 2022 года после информации, полученной от общественности, было нацелено на сеть незаконной продажи табака, в частности кальяна. Расследование, проведенное следователями из отдела по борьбе с табаком и алкоголем, привело к двум обыскам, которые были проведены на складе в Сент-Роуз, а также в транспортном средстве одного из владельцев склада.

В результате обыска был изъят 151 килограмм кальяна стоимостью 48 000 долларов, транспортное средство стоимостью 12 000 долларов и 1010 долларов наличными. Двум вовлеченным нарушителям может грозить штраф в размере более 100 000 долларов.

Поиск проводился в рамках программы “ДОСТУП к табаку”, запущенной в 2001 году правительством Квебека и координируемой Министерством общественной безопасности. Она направлена на выявление и пресечение незаконной торговли табаком.

Любой, у кого есть информация об этой операции, может конфиденциально связаться с информационной линией полиции по телефону 450 662-INFO (4636) или позвонить 911 и указать файл LVL 220826-021.