Показатели роста экономики Китая в 2020 году впервые отстали от мировых

Второй самый низкий за 50 лет показатель экономического роста в Китае будет зафиксирован по итогам 2022 года, сообщает 15 января газета South China Morning Post.

Китайской поставщик данных Wind, предполагает, что экономика страны выросла на 1,9 процента в четвертом квартале прошлого года по сравнению с 3,9 процента в июле-сентябре. А в целом рост за год составит 2,8 процента, что ниже официального целевого показателя «около 5,5%».

В четверг глава Международного валютного фонда призвал Китай двигаться вперед с возобновлением своей экономики, назвав переход страны от политики «нулевой терпимости» к COVID к более нормальному функционированию, вероятно, единственным наиболее важным фактором глобального роста в 2023 году.

Годовая динамика, если получит официальное подтверждение в предстоящий вторник, будет лишь немного лучше, чем 2,3-процентный рост, наблюдавшийся в 2020 году. А тогда он оказался самым низким с 1976 года.

Согласно последним данным Всемирного банка, отмечает газета, это также может означать, что впервые за более чем четыре десятилетия Китай отстал от глобального экономического роста. По его прогнозам, экономика Китая вырастет на 2,7 процента в 2022 году по сравнению с общемировым ростом на 2,9 процента.