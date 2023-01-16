STM не может гарантировать точное соблюдение расписания автобусов в дни гололеда и снегопадов

Автобусы в городе станут ходить чуть реже. И сезон тому виной, и финансирования мало.

Если вы ждете автобус, частота появления которого на вашей остановке равна 10 минутам, вы можете быть разочарованы: в дни гололеда, снегопадов, и как следствие из этого, более осторожного и медленного движения, автобусы могут приезжать на остановки не аккурат в объявленное время. Да, мерзнуть на остановке и опаздывать на работу- неприятно, но STM абсолютна бессильна вам помочь в данном случае. По крайней мере, так написано на их официальном сайте.

Есть и другая причина сложившейся ситуации: обслуживание было сокращено из-за снижения пассажиропотока. После пандемии изменения в привычках клиентов повлияли на спрос, и обслуживание корректируется с учетом этого. Даже на последних восьми линиях, предлагающих гарантию 10-минутного пребывания автобуса, во время пандемии, наблюдалось снижение использования, поэтому агентство отменяет данную программу.

Все целевые линии имели большую остаточную вместимость, то есть много свободных мест, говорит директор по связям с общественностью STM Кэтрин Ру Гроло. Этот шаг призван удовлетворить потребности автобусных линий, которые фактически увеличили пассажиропоток, особенно в промышленных секторах, и скорректировать обслуживание на линиях со многими из этих свободных мест в зависимости от загрузки и частоты, например, на автобусах, отправляющихся из центра города, и на высокочастотных линиях с учетом новых привычек клиентов и удаленной работы.

Хотя хронометраж может немного отличаться, высокочастотные линии остаются такими же: “Некоторые из внесенных корректировок на самом деле были незначительными: например, переход с 10-минутной частоты на 12-минутную”, – говорит она, и хотя 10-минутное максимальное “обещание” больше не применяется, “автобусная линия это все еще очень высокочастотная автобусная линия”.

Использование автобуса является любимым видом передвижения для жителей Монреаля и важным для жителей западной части города, сообщила мэр района Кот–де-Нейж-Нотр-Дам-де-Грас Грасия Касоки Катахва. “Мы будем продолжать искать решения для улучшения нашего общественного транспорта там, где и когда это оказывает наибольшее влияние, и бороться за увеличение финансирования общественного транспорта со стороны правительства провинции”.

В ноябре, STM представила бюджет в размере 1,7 миллиарда долларов, сообщив о “серьезных финансовых проблемах в 2023 году, связанных с экономическим климатом и проблемами финансирования”, а также о дефиците в размере около 78 миллионов долларов.