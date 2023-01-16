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Общество Криминал Женщина, найденная на проезжей части Декари, скончалась от травм

Женщина, найденная на проезжей части Декари, скончалась от травм

Виктория Христова Янв 16, 2023 Криминал, Новости Комментарии к записи Женщина, найденная на проезжей части Декари, скончалась от травм отключены 66 Просмотров

На проезжей части Декари погибла женщина. Обстоятельства трагедии выясняются.

Раненая, которая была найдена на сервисной дороге Декари, скончалась в субботу вечером. Женщина в возрасте 40 лет была найдена на сервисной дороге, ведущей к северу от Жан Талон, около 8 часов вечера в субботу.

Сотрудники полиции прибыли на место после того, как поступило несколько экстренных вызовов с сообщением о человеке, лежащем на земле. Сотрудники скорой помощи  сообщили, что у обнаруженной женщины выявлены серьезные травмы верхней части тела, и подтвердили ее смерть на месте происшествия.

Полиция выясняет причины происшествия и будет искать виновных. Район, в котором было найдено тело, изобилует какпешеходным движением, так и и часто оживленным и агрессивным автомобильным движением. Плохое освещение и скользкие дороги также представляют опасность для пешеходов, пытающихся пересечь Декари.

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