Женщина, найденная на проезжей части Декари, скончалась от травм

На проезжей части Декари погибла женщина. Обстоятельства трагедии выясняются.

Раненая, которая была найдена на сервисной дороге Декари, скончалась в субботу вечером. Женщина в возрасте 40 лет была найдена на сервисной дороге, ведущей к северу от Жан Талон, около 8 часов вечера в субботу.

Сотрудники полиции прибыли на место после того, как поступило несколько экстренных вызовов с сообщением о человеке, лежащем на земле. Сотрудники скорой помощи сообщили, что у обнаруженной женщины выявлены серьезные травмы верхней части тела, и подтвердили ее смерть на месте происшествия.

Полиция выясняет причины происшествия и будет искать виновных. Район, в котором было найдено тело, изобилует какпешеходным движением, так и и часто оживленным и агрессивным автомобильным движением. Плохое освещение и скользкие дороги также представляют опасность для пешеходов, пытающихся пересечь Декари.