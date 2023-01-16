Великая актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет

Кончина одной из величайших актрис Джины Лоллобриджиды.

В понедельник, 16 января, в Италии ушла из жизни Джина Лоллобриджида. Она сияла на экранах в пятидесятых годах прошлого века, и её шарм, талант, величие позволили ей оставаться на первых ролях ещё долгие-долгие годы.

Джина родилась 4 июля 1927 года в центральной Италии.

Джина Лоллобриджида была известна и тем, что она «объявила войну» Голливуду, сделав очень многое для развития европейского кино.

В пятидесятых годах Джина считалась «секс-символом». Она прославилась после выхода на экраны французского фильма «Фанфан-Тюльпан» в 1952 году. Затем они снималась с Фрэнком Синаторой, с Шоном Коннери, с Хэмфри Богартом, с Марчелло Мастроянни и с многими другими грандами кино. В начале шестидясятых годов она решила вернуться в Европу, и отказалась продолжать работу в Голливуде, несмотря на многочисленные предложения сняться у самых маститых режиссёров современности.

С восьмидесятых годов актриса посвятила себя художественной фотографии и скульпутре, уйдя из большого кино, хотя она поставила несколько документальных фильмов.

В сентябре прошлого года актриса, которой было девяносто пять лет, упала, сломала ногу и с тех пор проходила серьёзный курс лечения. Но возраст дивы взял своё, к сожалению. И одна из самых известных актрис за всю историю кино ушла от нас, хотя её фильма остаются с нами.