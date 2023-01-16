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Обложка журнала 2023 года.

Новые модели автомобилей, которые поступят в Квебек в 2023 году

Megan Jorgensen Янв 16, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 217 Просмотров

Самые ожидаемые и самые интересные модели автомобилей, которых ждут автомобилисты Квебека в этом году

Список самых любопытных моделей автомобилей по версии журнала Guide de l’auto.

Самый уважаемый источник о рынке автомоболей в Квебеке, журнал Guide de l’auto – он издаётся вот уже с 1967 года, – опубликовал только что данные о новых моделях автомобилей, поступление которых на рынок ожидается в этом году. Вот десять самых популярных моделей, которые с нетерпением ждут жители провинции:

  1. Alfa Romeo Tonale. Альфа Ромео давненько не представляла на североамериканский рынок новые модели, но вот, наконец, фирма решила продавать в США и Канаде модель Tonale. Это первая гибридная модель Альфа Ромео на канадском рынке, хотя будет поставляться и стандартный бензиновый вариант. Ожидается поступление модели в Квебек в самом ближайшем будущем — по слухам, уже в январе, и уж точно не позднее февраля.
  2. BMW XM. Тоже вседорожник, гибрид, с мощностью двигателя в 735 лошадиных сил.
  3. Chevrolet Trax. Название, конечно, для русскоязычного уха примечательное. На самом деле модель на квебекском рынке уже с 2022 года (вариант 2023), но уже выпускается и готовится к отправке в Канаду вариант 2024 года. Объявленная базаовая цена — 24 049 канадских долларов. Трёхцилиндровый двигатель (1,2 литра), два ведущих колеса.
  4. Dodge Hornet. Эта модель строится на той же основе, что и Альфа Ромео Tonale. Бензиновый двухлитровый двигатель и электробатарея 15,5 kWh, автономия на электричестве — примерно 50 км.
  5. Fisker Ocean. Марка почти почила в бозе, но вот воспряла. Модель Ocean, согласно пояснениям фирмы, может пройти без заправки от 402 до 563 километров (в зависимости от варианта модели). Первые машины ожидаются в Квебеке к началу лета.
  6. Ford Mustang. Модель 2024 ожидается в Квебеке в течение 2023 года, но более точный срок компания пока не оглашает. До 500 лошадиных сил в версии Dark Horse. И, как обычно, сохраняется ручная коробка передач, «фишка» модели.
  7. Hyundai IONIQ 6. Этот электромобиль появится на наших дорогах уже весной. Батарея мощностью в 77,5 kWh позволяет проехать без заправки до пятиста километров.
  8. Nissan Ariya. Первая версия этой модели была представлена миру ещё в 2020 году, но вот лишь в этом году она добралась до Квебека. В зависимости от мощности батареи, этот электромобиль может пройти без зарядки от 330 до 465 километров.
  9. Polestar 3. Компания на мировом рынке недавно, но уже завоевала популярность. Речь об электромобиле. В Канаде её появление ожидается лишь к осени 2023 года.
  10. VinFast VF8/VF9. Это модели вьетнамской компании VinFast (VF9 больше размерами VF8). Они впервые появятся в Канаде, так что пока сложно сказать, насколько вьетнамцы хороши в автомобилестроении.

Конечно, выбор на представленных моделях и марках не ограничивается, но, повторим, по версии популярнейшего журнала Guide de l’auto, эти десять моделей самые интересные.

Успешной охоты!

 

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