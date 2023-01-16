Как в Квебеке жильцы относятся к повышению квартплаты на 2023 год

Первые данные о реакции жителей на уведомления о повышении квартплаты в Квебеке, включая Монреаль, город Квебек и другие города.

Любопытные данные опубликовала в понедельник, 16 января, Корпорация владельцев недвижимости Квебека (Corporation des propriétaires immobiliers du Québec). Выдержки из отчёта и общий анализ опубликовали несколько квебекских СМИ, а полный его текст доступен на сайте Корпорации.

И хотя вряд ли данные, приведённые в документе, вряд ли можно считать окончательными и не подлежащими изменением — ведь процесс повышения квартплаты в самом разгаре, тем не менее, цифры любопытны и позволяют проследить за тенденциями.

Как известно, домовладелец (физическое лицо или компания) обязан письменно предупредить жильца о повышении квартплаты за шесть месяцев до момента повышения её. Жилец имеет право не согласиться с уровнем повышения цены и отказаться платить больше прежнего, но тогда дело будет рассматриваться административным судом по жилищным вопросам. Административный суд по вопросам жилых помещений Квебека (Tribunal administratif du logement – TAL) каждый год публикует рекомендации, касающиеся уровня повышения цен, причём цифры в рекомендациях зависят от ряда условий (отапливается ли жильё мазутом или электричеством, например). Если возникает спор между квартиросъёмщиком и владельцем помещения, то цифра, указанная в рекомендации принимается судом за основу. Выше «настоятельно» рекомендованных цен можно повысить квартплату лишь в случае серьёзных ремонтных работ по дому, перестройки жилья и тому подобных моментов.

В 2023 году рекомендации TAL следующие: 1,28% для помещений, отопление которых оплачивается квартиросъёмщиком; 1,34% для тех жилых помещений, которые отапливаются электричеством; 1,9% для тех помещений, что отапливаются газом.

Подробные условия отношений между сторонами, включая сроки подачи уведомлений и прочих документов описаны на сайте Административного жилищного суда.

И вот картина, складывающаяся на основе данных, полученных Корпорацией в начале сего года, после опроса тех квартиросъёмщиков, которые уже получили уведомление о повышении квартплаты или же уведомление о том, что та остаётся прежней:

86% опрошенных квартиросъёмщиков считают «разумным» уровень повышения квартплаты. 44% считают, что повышение «отвечает их ожиданиям» (то есть половина из тех, кто считает повышение разумным, всё же надеялась, что хозяин повысит арендную плату на меньшую сумму, но надо признать, что повышение всё же нормально).

16% вообще признали, что квартплата остаётся прежней – процент таких лиц даже высок, исходя из общего уровня инфляции. Так как период подачи уведомлений не закончился, то, видимо, речь о тех, кто либо уже получил уведомление о том, что повышаться плата не будет, либо получил устные заверения владельца жилья, что тот на этот год не собирается квартплату повышать.

Корпорация считает, что её члены подошли к вопросу повышения квартплат рассудительно, проявили гибкость и понимание общей экономической ситуации. С другой стороны, собственники жилых помещений, сдающихся в аренду, считают, что квебекские законы о сдаче в аренду жилья должны быть изменены, потому что в нынешнем виде они не соответствуют реальности. На рынке в Квебеке не хватает примерно ста тысяч жилых помещений, и нынешнее законодательство мешает инвесторам вкладываться в развитие рынка жилых помещений, предназначенных для сдачи в наём. Посему Корпорация призывает правительство начать серьёзный диалог на эту волнующую многих тему.