Иммиграция с Александрой Мельниковой. Кошмары на улице «Экспресс Энтри», или почему до сих пор не проводят выборку по системе экспресс энтри? Компьютерный сбой ценою в ложное «ДА» или ложное «НЕТ»

Как мы знаем специалисты по компьютерным технологиям пользуются огромным спросом в Канаде. Вот у меня возникает вопрос, если это действительно так, то почему департамент по иммиграции не может нанять нормальных айтишников, чтобы раз и навсегда перестать сваливать вину за иммиграционные файлы на компьютерные сбои?

В чем собственно весь сыр-бор?

Как мы знаем, в ноябре 2022 года Канада перешла на новый классификатор профессий, так называемый НОК 2021. В итоге все профессии стали кодироваться по-другому и коды состоят из пяти цифр, вместо четырех. Ну и конечно, вроде бы легкий переход закончился глюками системы в ноябре месяце, из-за которых сотни аппликантов, которые НЕ должны были получить приглашение на ПМЖ, его получили, а ТЕ, кто проходил по баллам – остались в стороне. Для полноты всей картины Репина («Приплыли» называется), профиля многих кандидатов просто оказались вдруг НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ или только данные супругов в этих профилях, что вообще-то влечет те же последствия – профиль становился недействительным. По этой причине выборка по системе экспресс энтри с ноября месяца заморожена, хотя должна происходить каждые две недели.

Множество кандидатов, которые пытались поменять свои профиля на новые ноки, не смогли этого сделать, так как система выдавала ошибку (Synthetic code 93888). В этом случае министерство иммиграции предлагает (до сих пор) два варианта: либо отправить им заявку о том, что у вас ошибка и ее должны будут устранить (когда неизвестно), либо полностью создать новый профиль. Обратите внимание, создание нового профиля не гарантирует отсутствие компьютерных глюков, НО существенно снижает их вероятность.

Напоследок, хочется добавить немного сарказма в статью: советую нашему доблестному Министерству обратиться за помощью к вновь прибывшим компьютерным специалистам, которые получили образование и опыт работы за пределами Канады, так как показывает практика, те специалисты, которых нанимает Министерство сейчас, с работой не справляются…. Как мы знаем, чтобы получить работу на государство, не нужно иметь магистратуру в IT, нужно просто закончить здесь школьное образование и минимальные курсы, а также быть гражданином. Вот за это теперь и расплачиваемся…

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration», “Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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