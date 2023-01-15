Шведский стартап призвал западные страны субсидировать переход на электросамолеты

Страны Запада должны предоставить больше субсидий, чтобы мотивировать авиационную отрасль перейти на самолеты с электродвигателями и снизить выбросы углерода, считает соучредитель шведского стартапа Heart Aerospace.

Он заявил, что пока что, как правило, авиакомпании слишком сосредоточены на получении краткосрочной выгоды.

Авиакомпании нужно стимулировать снижать углеводородные выбросы в атмосферу и переходить на самолеты с электродвигателями, поэтому западные правительства должны предложить им больше субсидий, заявил гендиректор и соучредитель шведского стартапа по разработке электрических самолетов Heart Aerospace Андерс Форслунд в интервью Financial Times.

«Именно правительства устанавливают правила. У авиакомпаний должны быть экономические стимулы <…>. Нужен толчок, и этот толчок нужен сейчас», — сказал Форслунд. По его словам, авиакомпании чаще всего слишком сосредоточены на краткосрочной выгоде.

Форслунд отметил, что странам необходимо последовать примеру Норвегии, которая намерена до 2040 года перевести все внутренние рейсы на выполняемые электросамолетами. Он добавил, что в Норвегии такой подход возможен именно благодаря субсидиям, и напомнил, что успех электрокара Tesla Model S позволил компании Илона Маска разработать более дешевую Model 3.

Heart Aerospace — стартап со штаб-квартирой в городе Гетеборг в Швеции. Компания разрабатывает самолеты на электродвигателях. К 2028 году Heart Aerospace планирует выпустить 30-местный электросамолет. Стартап получил 230 заказов на самолеты от различных компаний из США, Канады, Швеции и других стран.

Как отмечает FT, высокие стандарты безопасности и относительно большие расстояния делают авиацию одной из тех отраслей, которую сложнее всего сделать экологичной. Компании от Airbus и BP до Rolls-Royce пробуют различные технологии, такие как водород, аккумуляторные батареи и экологичное авиационное топливо. Форслунд считает, что для декарбонизации авиаперевозок, скорее всего, потребуется сочетание всех трех технологий.