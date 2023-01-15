Недвижимость: первоначальный взнос на покупку недвижимости

Накопление первоначального взноса с нуля стало затруднительным в связи с ростом цен на жилье в последние годы. Однако некоторые ресурсы по-прежнему доступны и менее известны. Вы знакомы с креативным финансированием ?

Это стратегии, которые позволяют вам пополнить свой первоначальный взнос менее традиционным, но также действенным способом. Вот 6 источников творческого финансирования:

Баланс продажной цены : при покупке недвижимости часть покупки выплачивается продавцу, а оставшаяся часть, называемая балансом продажной цены, становится ссудой, финансируемой продавцом. Между сторонами составляется соглашение с указанием процентной ставки и срока погашения продавцу, что позволяет снизить первоначальный взнос для завершения продажи.

Принятие ипотеки : это когда покупатель берет на себя ипотеку продавца и продолжает выплаты по ипотеке продавца. Покупатель может сэкономить значительную сумму, когда процентная ставка продавца ниже преобладающих ставок. Однако продавец по-прежнему несет ответственность за ипотеку в случае невыполнения покупателем платежа. Финансовое учреждение может согласиться написать письмо, освобождающее продавца от этой ответственности, если покупатель является подходящим кандидатом.

Рэп и рэп: у вас есть рэп ? Их можно использовать при определенных условиях для создания первоначального взноса в размере до 35 000 долларов США на одного из супругов : из них вы не должны были владеть недвижимостью в течение последних 5 лет, и вам необходимо будет погасить ссуду RRSP на срок до 15 лет без процентов..

Пожертвование : это когда продавец передает имущество родственнику или своему ребенку по сниженной цене, чтобы уменьшить первоначальный взнос. Разница между фактической рыночной стоимостью и переданной ценой позволяет определить стоимость первоначального взноса, признанного таким образом для покупателя.

Залоговое обеспечение : речь идет об использовании собственного капитала другого объекта недвижимости — земли или собственности-для предоставления его в качестве обеспечения, эквивалентного первоначальному взносу. Вместо того, чтобы накапливать денежную сумму, человек затем регистрирует ипотечную гарантию на другое имущество, чтобы гарантировать первоначальный взнос. Эта гарантия имеет ту же силу закона, что и ипотека : поэтому ее необходимо будет погасить по тому же принципу, что и ипотеку.

Сдача внаем : когда вы сталкиваетесь с финансовыми трудностями или не имеете права на получение ссуды в банке, это альтернативное решение позволяет сдавать недвижимость в аренду с возможностью выкупа. Договор аренды подписывается между сторонами и позволяет арендатору приобретать недвижимость или нет в конце срока аренды. Этот вариант позволяет получить выгоду от недвижимости, отложив покупку. г-н Дени Робитайль, представитель Ангелов недвижимости, сообщает нам, что с 2020 года спрос на этот продукт растет на 700% в год.

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