Китай признал 60 тысяч смертей от Ковида за месяц. Но есть странности

За месяц в Китае скончались от Ковида 60 тысяч человек. По официальным данным. Почти все – пожилые люди

Статистика всплеска заболеваний Ковидом в Китае. ВОЗ не понимает, что происходит в Китае и чем ситуация грозит остальным странам.

Министерство здравоохранения Китая официально объявило о том, что за период чуть больше месяца — с 8 декабря по 11 января включительно в Китае скончались от Ковида 60 тысяч человек. Дата начала отсчёта не случайна — с 8 декабря в Китае начали отменяться строжайшие меры санитарной безопасности.

Объявлена даже точная цифра — 59 938 скончавшихся от Ковида за это время.

Одновременно уточнено, что средний возраст умерших от Ковида за прошедший месяц, – 80,3 года! Свыше 90% скончавшихся, это лица, которым более 65 лет от роду. 90% умерших страдали от других болезней (неудивительно, к сожалению — в почтенном возрасте все мы заболеваем). Разъяснено, что Ковид стал дополнительным фактором в ухудшении состоянии пожилых пациентов.

Пик заболевний пришёлся на 5 января, когда, в стране было зарегистрировано 128 тысяч случаев заболеваний (именно заболеваний, а не заражений) за один день.

Согласно последним данным, 12 января (последний день, по которому есть статистика) заболели 105 тысяч человек, но власти предупреждают, что цифры, скорее всего, неполные.

Все объявляемые цифры вызывают у экспертов недоумение и порождают вопросы — до 8 декабря официальная статистика признавала лишь незначительное количество заболеваний и очень малое количество летальных случаев. Взлёт болезни не может объясняться отменой или облегчением ряда мер — инкубационный период предполагает более долгие сроки. Посему эксперты склонны к мысли о неверной статистике, предоставляемой китайскими властями в течение последних лет.

Неофициально китайские врачи, признают, что число заболевших в Китае может достигать миллиарда человек. А ушедший в отставку шеф эпидемиологической службы страны Зенг Гуанг считает, что пик заболеваний придётся на вторую половину февраля или на первую половину марта (что, кстати, более логично, если взрыв заболеваний вызван смягчением санитарных мер).

Между тем, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) продолжает настаивать на своих требованиях, обращённых к Китаю: предьявить документацию, пояснить ситуацию детально, разъяснить многочисленные аспекты развития пандемия. Пока Китай отказывается предоставить эти данные, ссылаясь на продолжающуюся работу по сбору и уточнению статистики.