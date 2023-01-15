Малоизвестные факты из нашей общей истории. И как всегда – малоизвестные но интересные

Расскажем на сей раз и о спорте, и о животных, и о юриспруденции, и о пророчествах, да много же любопытных тем. Вот и поведаем об этих фактах:

В Древнем Китае играли в футбол! Правда, правила немного отличались от современных, но не так, чтобы игру нельзя было назвать китайским футболом. Называлась игра Цу-Чу (Цу-Цзю). Играли в Цу-Цзю ногами с 2500 года до нашей эры! В игре надо было забить мяч через отверстие в небольшую сеть, которая крепилась к палке из бамбука. В 2004 году ФИФА признала, что китайский вариант футбола является самым древним. А позже между 300 г. н.э. и 600 г. н.э. японцы ввели свой вариант игры под названием Кемари. Игроки должны были удерживать мяч в воздухе играя только ногами и передавая мяч друг другу. Игровое поле – Кикицубо – было прямоугольной формы. По углам были высажены четыре дерева: вишня, клен, ива, сосна.

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В 1841 году в Лозанне судили пиявок. Их официально обвинили в злонамеренном кусании горожан. По решению суда пиявкам было приказано покинуть город. Судебный пристав зачитал постановление перед канавой, в которой злоумышленники обитали.

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В 19 веке для обучения борзых собак использовали кроликов. Прекрасный писатель анималист Эрнест Сетон-Томпсон подробно описывает процесс в рассказе «Джек – Боевой Конёк». После удачного забега на уши кролику ставили звезду. Когда тот достигал количества звёзд на американском флаге в момент зарождения страны – то есть, числа 13, то кролика отпускали на свободу.

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Одно из самых смешных, но полезных изобретений: ящик или сейф для хранения вещей на пляже. Вещи складываются в легкий складывающийся ящик. А большая часть ящика заполняется 20 килограммами песка (даже бывают и сейфы больших размеров, в которых влезает до 60 килограммов песка). Перед уходом домой, песок вываливается на пляж, сейф складывается. Удобно.

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Старец псковского Елеазарского монастыря Филофей изложил в письмах Василию III теорию преемственности Руси (или Русского государства)? Первый Рим был Римом, второй Рим – это Константинополь (Царьград), а третий Рим – это Москва. «Четвёртому не быти» – так заключил старец Филофей. Говорят, даже тайное общество существовало, называющееся Пятый Рим – дабы не называть себя “Четвёртым” и дразнить пророчество. А в романе Лазарчука и Успенского «Посмотри в глаза чудовщ» Яков Влимович Брюс, алхимик, предсказатель и маг, разъясняет этот же момент Николаю Степановичу Гумилёву, впрочем, роман фантастический, но сути дела не меняет.

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Мертвое море в Израиле древние греки называли Асфальтит – отсюда и пошло название асфальта – он тоже черный и как бы маслянистый с виду.

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Версия, что остров Манхэттен называется так от мужских шляп, надетых на головы колонистов, впервые озвучена Вашингтоном Ирвингом (Man hat on). На самом деле, это индейское, ирокезское слово, означающее «место, которое совершенно никому не нужно из-за своей непригодности».

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Художники-импрессионисты меняли название своего движения дважды, точнее, их фракции меняли. Сначала это было движение Независимых, а затем, когда импрессионисты разругались между собой из-за выставки в салоне, где обычно устраивались выставки академического искусства и из-за использования чёрной краски, в 1879 году часть их вновь стала Независимыми.