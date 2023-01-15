Пять классических рецептов грогов и глинтвейнов, традиционных зимних алкогольных напитков
Горячий белый грог, Венский грог, Грог-Полёвка, Классический глинтвейн, Лимонный глинтвейн…
Горячий белый грог
Тихим зимним вечером можно просто сварить домашний Горячий Белый Грог…
Для нашего Горячего Белого Грога мы берем:
- 1 бутылку столового сухого белого вина
- 2 столовые ложки тростникового сахара
- 1 палочку корицы
- 5 соцветий гвоздики
- 1 апельсин
- Половину чайной ложки молотого имбиря
- 1 зернышко кардамона
Теперь приготовим наш Горячий Белый Грог:
- Зернышко кардамона очистить, семена потолочь в ступке
- В ступку добавить молотый имбирь, сахар, сок апельсина, тертую цедру апельсина
- Все перемешать
- Вино выливаем в кастрюлю с толстым дном
- Ставим на очень маленький огонь
- Добавляем туда поломанные палочки корицы, соцветия гвоздики и пряную смесь
- На маленьком огне греем вино около 15 минут, не доводя до кипения
- Выключаем огонь и закрываем крышкой, держим так минут 10
Разливаем по бокалам и наслаждаемся, пока грог горяч…
Венский грог
Грог готовят в больших бокалах или даже чашках, а к столу подают всегда горячим.
Состав продуктов для венского грога:
- Литр белого столового вина
- 1,5 стакана воды
- 100 граммов сахара
- Два желтка
- Пять бутонов гвоздики
- Маленький кусочек корицы.
Готовим грог:
- В эмалированную кастрюлю кладём гвоздику и корицу
- Заливаем белым столовым вином
- Доводим до кипения и кипятим минуты три
- Смесь процеживаем
- В желтки добавляем сахар, заливаем немного горячего вина, взбиваем миксером
- Ставим кастрюлю на пар и продолжаем взбивать массу венчиком, аккуратно и постепенно вливая горячее вино всё горячее вино – следим за тем, чтобы жидкость не закипела
- Как только замечаем, что напиток начинает закипать, снимаем посуду с огня
- Разливаем в бокалы (осторожно, чтобы не лопнули) или в чашки и подаём с бисквитами
Примечание: Можно заменить воду крепким чаем без сахара, можно добавить в грог рюмочку вишнёвого ликёра, можно добавить дольки апельсина или лимона для аромата и достижения тонкого вкуса.
Грог (на самом деле – полевка)
Готовить грог-полевку просто. Получается очень вкусно. В голову бьёт, но не очень (если не слишком много потреблять. Напиток неизменно вызывает энтузиазм. Изысканная вещь, между прочим. Подаётся в кружках – лучше всего керамических.
Как готовить грог-полевку:
- Заливаем литр сухого красного вина (можно взять сладкое вино) в эмалированную кастрюлю
- Добавляем бутончик гвоздики – штук пять
- Кусочки корицы – пару-тройку щепоток
- Ложки три столовых сахара (или меньше – особенно, если вино сладкое)
- Добавляем немного цедры апельсина или лимона (или того, и другого)
- Ставим на огонь
- Внимательно следим. Как только закипело – выдержали ещё буквально 5 секунд и снимаем с огня.
Если передержать, то алкоголь улетучивается. И тогда можно не добиться прекрасного эффекта – тут же после снятия с огня, грог поджигается и горит приятным синим пламенем. Но долго любоваться не надо – это же спирт выгорает.
Почему называется “полевка”? Поляки знакомые божились, будто бы этот горячий коктейль ими изобретен и носит в Польше это название. А после изобретения ими водки, грешно сомневаться в их авторстве напитка.
Как любой грог, напиток помогает при простудах, гриппозном состоянии. Но в любом случае, в холодный зимний вечер – незаменим.
Глинтвейн классический
Глинтвейн в переводе с немецкого означает «пылающее вино». Готовят это зимний напиток из красного вина, добавляя в него сахар, пряности, часто коньяк, ликёр, лимон или фрукты.
Глинтвейн подаётся к горячему мясному блюду за обедом и ужином, к закусочному столу и т. д. Пьют глинтвейн горячим, но не возбраняется пить его и холодным, хотя в холодном виде напиток не так вкусен.
Считается, что глинтвейны обладают лечебными свойствами и даже прописываются врачами при простудных и других заболеваниях.
Есть много рецептов приготовления глинтвейна, но классический глинтвейн выглядит так:
Ингредиенты на одну порцию глинтвейна:
- 250 мл красного сухого столового вина,
- 20 г сахара,
- 20 мл коньяка,
- 0,2 г мускатного ореха,
- Немного гвоздики, лимонной цедры и корицы,
- Одна долька апельсина или ломтик лимона
Готовим глинтвейн классический:
- В маленькую кастрюльку заливаем красное сухое столовое вино
- Добавляем сахар (можно и более 20 граммов, если нравится более сладкий напиток)
- Кладём мускатный орех, гвоздику, корицу, лимонной цедры
- Ставим на огонь
- Кипятим пару минут на слабом огне и доливаем коньяк, ломтик лимона или апельсина
- Как только напиток закипел, огонь выключаем, чтобы алкоголь не улетучился
Подаём сразу же к столу, лучше всего в алюминевых или глиняных кружках, держать которые принято обеими руками. И принято дуть на глинтвейн, немного остужая его, прихлёбывая аккуратными глотками.
Лимонный глинтвейн
Судя по мемуарам ветеранов американцев и канадцев, лимонный глинтвейн был самым популярным напитком солдат из американско-канадской бригады во время войны в Испании. В холодное время замерзнешь, продрогнешь, но глинтвейн приготовишь, чарку пропустил – и снова тепло.
Ингредиенты:
- 2 сочных лимона
- 1,5 л кагора
- Поллитра любого сладкого ликера
- Пара столовых ложек коньяка или бренди 2 лимона
- Десяток гвоздичек
- Пара ложек столовых сахара
- Готовим глинтвейн с лимоном:
- В большую кастрюлю кладем сахар, заливаем кагором и доводим до кипения, но не кипятим
- Сразу же добавляем лимон, нарезанный дольками и специи
- Размешиваем, держа смесь на слабом огне
- Через минуту доливаем ликер и коньяк, огонь выключаем
- Настаиваем под крышкой в течение 15 минут
Пьём горячим.