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Новости Авторы Меган Хорхенсен Грог и глинтвейн – старые добрые зимние напитки
Grog
Чашка с грогом. Фото из Интернета.

Грог и глинтвейн – старые добрые зимние напитки

Megan Jorgensen Янв 15, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Сам себе ресторан Оставить комментарий 19 Просмотров

Пять классических рецептов грогов и глинтвейнов, традиционных зимних алкогольных напитков

Грог и глинтвейн – сесть в кресло и наслаждаться ароматом и вкусом… Что ещё нужно человеку, когда на улице вновь метёт позёмка?

Горячий белый грог, Венский грог, Грог-Полёвка, Классический глинтвейн, Лимонный глинтвейн…

Горячий белый грог

Тихим зимним вечером можно просто сварить домашний Горячий Белый Грог…

Для нашего Горячего Белого Грога мы берем:

  • 1 бутылку столового сухого белого вина
  • 2 столовые ложки тростникового сахара
  • 1 палочку корицы
  • 5 соцветий гвоздики
  • 1 апельсин
  • Половину чайной ложки молотого имбиря
  • 1 зернышко кардамона

Теперь приготовим наш Горячий Белый Грог:

  1. Зернышко кардамона очистить, семена потолочь в ступке
  2. В ступку добавить молотый имбирь, сахар, сок апельсина, тертую цедру апельсина
  3. Все перемешать
  4. Вино выливаем в кастрюлю с толстым дном
  5. Ставим на очень маленький огонь
  6. Добавляем туда поломанные палочки корицы, соцветия гвоздики и пряную смесь
  7. На маленьком огне греем вино около 15 минут, не доводя до кипения
  8. Выключаем огонь и закрываем крышкой, держим так минут 10

Разливаем по бокалам и наслаждаемся, пока грог горяч…

Венский грог

Грог готовят в больших бокалах или даже чашках, а к столу подают всегда горячим.

Состав продуктов для венского грога:

  • Литр белого столового вина
  • 1,5 стакана воды
  • 100 граммов сахара
  • Два желтка
  • Пять бутонов гвоздики
  • Маленький кусочек корицы.

Готовим грог:

  1. В эмалированную кастрюлю кладём гвоздику и корицу
  2. Заливаем белым столовым вином
  3. Доводим до кипения и кипятим минуты три
  4. Смесь процеживаем
  5. В желтки добавляем сахар, заливаем немного горячего вина, взбиваем миксером
  6. Ставим кастрюлю на пар и продолжаем взбивать массу венчиком, аккуратно и постепенно вливая горячее вино всё горячее вино – следим за тем, чтобы жидкость не закипела
  7. Как только замечаем, что напиток начинает закипать, снимаем посуду с огня
  8. Разливаем в бокалы (осторожно, чтобы не лопнули) или в чашки и подаём с бисквитами

Примечание: Можно заменить воду крепким чаем без сахара, можно добавить в грог рюмочку вишнёвого ликёра, можно добавить дольки апельсина или лимона для аромата и достижения тонкого вкуса.

Грог (на самом деле – полевка)

Готовить грог-полевку просто. Получается очень вкусно. В голову бьёт, но не очень (если не слишком много потреблять. Напиток неизменно вызывает энтузиазм. Изысканная вещь, между прочим. Подаётся в кружках – лучше всего керамических.

Как готовить грог-полевку:

  1. Заливаем литр сухого красного вина (можно взять сладкое вино) в эмалированную кастрюлю
  2. Добавляем бутончик гвоздики – штук пять
  3. Кусочки корицы – пару-тройку щепоток
  4. Ложки три столовых сахара (или меньше – особенно, если вино сладкое)
  5. Добавляем немного цедры апельсина или лимона (или того, и другого)
  6. Ставим на огонь
  7. Внимательно следим. Как только закипело – выдержали ещё буквально 5 секунд и снимаем с огня.

Если передержать, то алкоголь улетучивается. И тогда можно не добиться прекрасного эффекта – тут же после снятия с огня, грог поджигается и горит приятным синим пламенем. Но долго любоваться не надо – это же спирт выгорает.

Почему называется “полевка”? Поляки знакомые божились, будто бы этот горячий коктейль ими изобретен и носит в Польше это название. А после изобретения ими водки, грешно сомневаться в их авторстве напитка.

Как любой грог, напиток помогает при простудах, гриппозном состоянии. Но в любом случае, в холодный зимний вечер – незаменим.

Глинтвейн классический

Глинтвейн в переводе с немецкого означает «пылающее вино». Готовят это зимний напиток из красного вина, добавляя в него сахар, пряности, часто коньяк, ликёр, лимон или фрукты.

Глинтвейн подаётся к горячему мясному блюду за обедом и ужином, к закусочному столу и т. д. Пьют глинтвейн горячим, но не возбраняется пить его и холодным, хотя в холодном виде напиток не так вкусен.

Считается, что глинтвейны обладают лечебными свойствами и даже прописываются врачами при простудных и других заболеваниях.

Есть много рецептов приготовления глинтвейна, но классический глинтвейн выглядит так:

Ингредиенты на одну порцию глинтвейна:

  • 250 мл красного сухого столового вина,
  • 20 г сахара,
  • 20 мл коньяка,
  • 0,2 г мускатного ореха,
  • Немного гвоздики, лимонной цедры и корицы,
  • Одна долька апельсина или ломтик лимона

Готовим глинтвейн классический:

  1. В маленькую кастрюльку заливаем красное сухое столовое вино
  2. Добавляем сахар (можно и более 20 граммов, если нравится более сладкий напиток)
  3. Кладём мускатный орех, гвоздику, корицу, лимонной цедры
  4. Ставим на огонь
  5. Кипятим пару минут на слабом огне и доливаем коньяк, ломтик лимона или апельсина
  6. Как только напиток закипел, огонь выключаем, чтобы алкоголь не улетучился

Подаём сразу же к столу, лучше всего в алюминевых или глиняных кружках, держать которые принято обеими руками. И принято дуть на глинтвейн, немного остужая его, прихлёбывая аккуратными глотками.

Лимонный глинтвейн

Судя по мемуарам ветеранов американцев и канадцев, лимонный глинтвейн был самым популярным напитком солдат из американско-канадской бригады во время войны в Испании. В холодное время замерзнешь, продрогнешь, но глинтвейн приготовишь, чарку пропустил – и снова тепло.

Ингредиенты:

  • 2 сочных лимона
  • 1,5 л кагора
  • Поллитра любого сладкого ликера
  • Пара столовых ложек коньяка или бренди 2 лимона
  • Десяток гвоздичек
  • Пара ложек столовых сахара
  • Готовим глинтвейн с лимоном:
  • В большую кастрюлю кладем сахар, заливаем кагором и доводим до кипения, но не кипятим
  • Сразу же добавляем лимон, нарезанный дольками и специи
  • Размешиваем, держа смесь на слабом огне
  • Через минуту доливаем ликер и коньяк, огонь выключаем
  • Настаиваем под крышкой в течение 15 минут

Пьём горячим.

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