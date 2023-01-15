Пять классических рецептов грогов и глинтвейнов, традиционных зимних алкогольных напитков

Грог и глинтвейн – сесть в кресло и наслаждаться ароматом и вкусом… Что ещё нужно человеку, когда на улице вновь метёт позёмка?

Горячий белый грог, Венский грог, Грог-Полёвка, Классический глинтвейн, Лимонный глинтвейн…

Горячий белый грог

Тихим зимним вечером можно просто сварить домашний Горячий Белый Грог…

Для нашего Горячего Белого Грога мы берем:

1 бутылку столового сухого белого вина

2 столовые ложки тростникового сахара

1 палочку корицы

5 соцветий гвоздики

1 апельсин

Половину чайной ложки молотого имбиря

1 зернышко кардамона

Теперь приготовим наш Горячий Белый Грог:

Зернышко кардамона очистить, семена потолочь в ступке В ступку добавить молотый имбирь, сахар, сок апельсина, тертую цедру апельсина Все перемешать Вино выливаем в кастрюлю с толстым дном Ставим на очень маленький огонь Добавляем туда поломанные палочки корицы, соцветия гвоздики и пряную смесь На маленьком огне греем вино около 15 минут, не доводя до кипения Выключаем огонь и закрываем крышкой, держим так минут 10

Разливаем по бокалам и наслаждаемся, пока грог горяч…

Венский грог

Грог готовят в больших бокалах или даже чашках, а к столу подают всегда горячим.

Состав продуктов для венского грога:

Литр белого столового вина

1,5 стакана воды

100 граммов сахара

Два желтка

Пять бутонов гвоздики

Маленький кусочек корицы.

Готовим грог:

В эмалированную кастрюлю кладём гвоздику и корицу Заливаем белым столовым вином Доводим до кипения и кипятим минуты три Смесь процеживаем В желтки добавляем сахар, заливаем немного горячего вина, взбиваем миксером Ставим кастрюлю на пар и продолжаем взбивать массу венчиком, аккуратно и постепенно вливая горячее вино всё горячее вино – следим за тем, чтобы жидкость не закипела Как только замечаем, что напиток начинает закипать, снимаем посуду с огня Разливаем в бокалы (осторожно, чтобы не лопнули) или в чашки и подаём с бисквитами

Примечание: Можно заменить воду крепким чаем без сахара, можно добавить в грог рюмочку вишнёвого ликёра, можно добавить дольки апельсина или лимона для аромата и достижения тонкого вкуса.

Грог (на самом деле – полевка)

Готовить грог-полевку просто. Получается очень вкусно. В голову бьёт, но не очень (если не слишком много потреблять. Напиток неизменно вызывает энтузиазм. Изысканная вещь, между прочим. Подаётся в кружках – лучше всего керамических.

Как готовить грог-полевку:

Заливаем литр сухого красного вина (можно взять сладкое вино) в эмалированную кастрюлю Добавляем бутончик гвоздики – штук пять Кусочки корицы – пару-тройку щепоток Ложки три столовых сахара (или меньше – особенно, если вино сладкое) Добавляем немного цедры апельсина или лимона (или того, и другого) Ставим на огонь Внимательно следим. Как только закипело – выдержали ещё буквально 5 секунд и снимаем с огня.

Если передержать, то алкоголь улетучивается. И тогда можно не добиться прекрасного эффекта – тут же после снятия с огня, грог поджигается и горит приятным синим пламенем. Но долго любоваться не надо – это же спирт выгорает.

Почему называется “полевка”? Поляки знакомые божились, будто бы этот горячий коктейль ими изобретен и носит в Польше это название. А после изобретения ими водки, грешно сомневаться в их авторстве напитка.

Как любой грог, напиток помогает при простудах, гриппозном состоянии. Но в любом случае, в холодный зимний вечер – незаменим.

Глинтвейн классический

Глинтвейн в переводе с немецкого означает «пылающее вино». Готовят это зимний напиток из красного вина, добавляя в него сахар, пряности, часто коньяк, ликёр, лимон или фрукты.

Глинтвейн подаётся к горячему мясному блюду за обедом и ужином, к закусочному столу и т. д. Пьют глинтвейн горячим, но не возбраняется пить его и холодным, хотя в холодном виде напиток не так вкусен.

Считается, что глинтвейны обладают лечебными свойствами и даже прописываются врачами при простудных и других заболеваниях.

Есть много рецептов приготовления глинтвейна, но классический глинтвейн выглядит так:

Ингредиенты на одну порцию глинтвейна:

250 мл красного сухого столового вина,

20 г сахара,

20 мл коньяка,

0,2 г мускатного ореха,

Немного гвоздики, лимонной цедры и корицы,

Одна долька апельсина или ломтик лимона

Готовим глинтвейн классический:

В маленькую кастрюльку заливаем красное сухое столовое вино Добавляем сахар (можно и более 20 граммов, если нравится более сладкий напиток) Кладём мускатный орех, гвоздику, корицу, лимонной цедры Ставим на огонь Кипятим пару минут на слабом огне и доливаем коньяк, ломтик лимона или апельсина Как только напиток закипел, огонь выключаем, чтобы алкоголь не улетучился

Подаём сразу же к столу, лучше всего в алюминевых или глиняных кружках, держать которые принято обеими руками. И принято дуть на глинтвейн, немного остужая его, прихлёбывая аккуратными глотками.

Лимонный глинтвейн

Судя по мемуарам ветеранов американцев и канадцев, лимонный глинтвейн был самым популярным напитком солдат из американско-канадской бригады во время войны в Испании. В холодное время замерзнешь, продрогнешь, но глинтвейн приготовишь, чарку пропустил – и снова тепло.

Ингредиенты:

2 сочных лимона

1,5 л кагора

Поллитра любого сладкого ликера

Пара столовых ложек коньяка или бренди 2 лимона

Десяток гвоздичек

Пара ложек столовых сахара

Готовим глинтвейн с лимоном:

В большую кастрюлю кладем сахар, заливаем кагором и доводим до кипения, но не кипятим

Сразу же добавляем лимон, нарезанный дольками и специи

Размешиваем, держа смесь на слабом огне

Через минуту доливаем ликер и коньяк, огонь выключаем

Настаиваем под крышкой в течение 15 минут

Пьём горячим.