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Новости В Оттаве заброшенная церковь станет мечетью
заброшенная церковь

В Оттаве заброшенная церковь станет мечетью

Виктория Христова Янв 15, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Оттаве заброшенная церковь станет мечетью отключены 22 Просмотров

В столице Канады заброшенная католическая церковь в скором времени превратится в мечеть.

Католическая церковь святой Маргарет пришла в запустение еще 3 года назад. Узнав о пустующем здании, Исламский совет Канады сделал владельцам предложение о покупке, и те согласились продать церковь.

Сделка завершится в марте, как рассказал руководитель мусульманской организации Саид Сухараврди. По его словам, часть здания будет превращена в мечеть, а в другой его части откроют межрелигиозный культурный сектор, где смогут проводить досуг пожилые местные жители, а также в бывшей церкви откроют школу Монтессори для детей, передает IslamNews.

«Я хочу показать наше уважение, ведь здесь больше века была церковь, люди эмоционально и душевно привязаны к церкви», – прокомментировал Саид Сухарварди.

 

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