Канадская телеведущая и блогер нашла способ, как приготовить яйцо в микроволновой печи

Телеведущая из Канады Валентайн посоветовала варить яйца в микроволновке в воде с уксусом

Дженнифер Валентайн работает на телевидении в Канаде ведущей и весьма активно ведет соцсети. В одном из своих роликов на этот раза она показала, как правильно сварить яйцо в микроволновке, где обычно оно взрывается.

Так вот, телеведущая сама продемонстрировала правильный способ. Во первых, яйцо без скорлупы, во- вторых, варится в воде с уксусом. Она набрала стакан воды, вылила туда ложку уксуса и затем разбила яйцо. Через минуту вытащила и положила готовое яйцо на хлеб.

Прежде, чем съесть приготовленный таким образом куриный продукт, блогерша посыпала бутерброд солью и перцем, можно добавить и любимые травы, подчеркнула Валентайн. Она предупредила, чтобы не ставили варить яйца в скорлупе в микроволновую печь, ибо они могут взорваться, если не внутри устройства, то после варки.

Результатом экспериментатор осталась довольна и рекомендовала свой опыт всем остальным.