В Канаде резко увеличилось число ампутаций из-за обморожений

Число ампутаций обмороженных конечностей резко увеличилось в Канаде, 11 января передает CBC.

Так, в Эдмонтоне в 2021–2022 году была сделана 91 такая операция при 786 случаях обморожений. В предыдущие годы, с 2011 г. по 2020 г. число ампутаций колебалось в пределах от 13 до 33 в год. В 2020-2021 оно выросло до 40 случаев.

Аналогичная ситуация наблюдается в Калгари. Отмечается, что хотя предыдущая зима и была холодной, с почти что 6–7 днями с температурой ниже –20°C и почти девятью днями с температурой ниже –30°C, это не вызывало такого всплеска ампутаций.

По мнению специалистов, это указывает на кризис в гуманитарной сфере. Так, врач скорой помощи из Альберты Сэнди Донг на основании собственных наблюдений и наблюдений своих коллег заявил, что их наблюдения подтверждают статистику. При этом большая часть пострадавших были бездомными.

«Подавляющее большинство этих людей были без жилья. Думаю, что только у одного человека из, скажем, десятков, было постоянное место жительства», — пояснил Донг. О том же говорят в благотворительных организациях.

«Это социальный провал, потому что мы не следим за тем, чтобы о наших самых уязвимых [членах общества] заботились», — прокомментировала ситуацию Скарлет Бьорнсон из Центра Бисселла, приюта для бездомных в Эдмонтоне.

Телеканал отмечает, что минувшей зимой несколько бездомных погибли при пожарах после того, как они развели огонь, пытаясь согреться.

Администрация города Эдмонтон прокомментировала ситуацию, заявив, что город предоставляет специальные убежища во время сильных холодов, включая транспорт для того, чтобы в них добраться. На прямой вопрос, знали ли городские власти о статистике обморожений и ампутаций, был дан ответ «статистика здравоохранения является провинциальной обязанностью».