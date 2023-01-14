Ауровиль – город-утопия : Или как активисты антиглобалисты былых времён сражались за рай на Земле.

Интересная история создания энтузиастами-активистами “города счастья” в Индии.

В 1968 году в Индии, близ города Подишери был основан город Ауровиль (Auroville). Создали его бенгальский философ Шри Ауробиндо и француженка Мира Альфасса, более известная под именем Матери.

Город был задуман, как идеальное место, откуда бы человечество начало уверенное движение навстречу Золотому веку. Новое общество должно было стать райским угодием, в котором не будет места стяжательству, дискриминации, угнетению, разбазариванию невосполнимых ресурсов и прочим напастям. Строился город в форме галактики, где все улицы сходились по спирали к круглой площади-центру.

Переехали в него, в основном, европейцы, увлеченные идеями всеобщего братства, уставшие от буржуазного мира насилия, корысти, злобы и ненависти, обратившиеся к йоге, поиску путей самосовершенствования, отрешонности от всего мирского… «Праведники» решили отказаться от буржуазных символов и идолов, в том числе от религиозных поклонений старым божествам.

Поначалу все шло хорошо, все помогали друг другу, работа спорилась, ссор не было. Но затем жители, восхищенные собственными успехами, решили объявить Мать Верховным Божеством.

Мира Альфасса отказалась от почестей и осудила инициаторов. Тогда те ее заперли Мать в отдельной комнате, продолжая ей поклоняться. В конце концов, Мать попыталась передать на волю записку властям Индии с просьбой о спасении. Записку перехватили бдительные стражники. За попытку бегства Мать была строго наказана – несколько суток ей не давали воды даже для свершения утреннего туалета (наказали ради её же блага, разумеется).

Когда Мира объявила голодовку, самые яростные сторонники Матери женщину отравили, дабы иметь возможность воздавать почести ушедшей Богине. Разумеется, официально было объявлено о спокойной кончине Матери.

После смерти Миры в Ауровиле начались распри между группировками, претендующими на власть. Коммуна развалилась,, по ночам сторонники противоположных тенденций поджигали дома, амбары, поля идеологических противников. Драки и побивание друг друга камнями стали повседневным явлением в жизни «идеального города».

Завершилась эпопея взаимными претензиями в судах (активисты не чурались обращениям в суды “отжившего общества”) и разделом совместно нажитого коммунарами имущества. Отравители Матери, выданные их же сообщниками, были осуждены.

Любопытно, что город существует до сих пор. В надежде на просветление и постижение истинного пути в него регулярно приезжают и в нём обосновываются всё новые и новые сторонники «индийских философских учений». Часть из новичков в скором времени покидает «святое место», остальные втягиваются в многолетнюю междуусобицу, ощутив вдруг себя в «своей тарелке» – оказывается, интриги, сплетни, свары, взаимные нападки и ненависть весьма привлекательны для многих из тех, кто сперва пытался найти истину в благочестии, просветлении, созерцании и углублённой медитации.