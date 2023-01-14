Добропорядочная семья из Франции, решившая перехать на ПМЖ в Квебек, подлежит высылке из Канады

Урождённые французы? На языковые курсы не ходите? Работящие, на велфер не садитесь? Трое детей, все здоровы, послушны и трудолюбивы? На выезд из страны, не требуетесь.

Казалось бы, история абсурдная и выдуманная, потому что такого не бывает. Но история реальна и развивается.

Общеизвестно, Квебек ведёт политику привлечения в первую очередь франкоговорящих граждан. Приветствуются иммигранты из франкоязычных стран, да, к тому же из тех категорий, что готовы работать, а не сидеть на шее у налогоплательщиков, не собираются воровать товары с полок и горько ныть на горькую судьбину, мол, подайте, кто что может, мы сами не местные… И Трюдо, по меньшей мере, на словах, заверяет о полной поддержке этой политики, мол, Квебек был, есть и должен оставаться нашим всем в отношении французского языка.

И вот два года назад, в 2020 году, супруги Флавиен Ди Виржилио и Аурели Мартен, папа и мама (ой, что это мы, родитель 1 и родитель 2) троих детей решили перебраться в Канаду, обосноваться в Квебеке. Пандемия, и та не помешала. Никаких языковых курсов им, естественно, проходить не потребовалось. Никаких пособий на бедность они не просили. Поднатужились, вложили собственные средства в обустройство, поселились Лонгёе, нашли работу. Супруга устроилась продавцом в магазин, муж стал работать в системе здравоохранения, точное в Hema Québec – в организации, занимающайся всеми вопросами, связанными с исследованиями крови, переливанием крови и т. д. (напомним, что наряду с предпочтением к франкоязычной иммиграции, Квебек желает притока работников в систему здравоохранения). Дети — 9, 11 и 13 лет возраста на сегодня, прекрасно учатся в школе, дружат со сверстниками, уезжать из Квебека во Францию не хотят.

Казалось бы, в чём проблема? Показательная семья для рекламы иммиграции в Квебек из Франции. Как для французов, так и для квебекцев, которые чертыхаются при виде толп потенциальных любителей жить на пособия и подворовывать в магазинах. Ан нет, не выйдет.

Дело в том, что семья прибыла в Канаду с «рабочей визой» (разрешением обосноваться в стране и начать работу), действительной на два года. Срок разрешения истёк, и иммиграционная служба Канады любезно уведомила французских соискателей о том, что они обязаны исправиться, получить право на продление нахождения в стране и пройти процесс по получению статуса постоянных жителей. На всё это даётся 90 дней. Пока положение не урегулировано, работать нельзя с момента уведомления, а если за 90 дней не справятся — скатертью дорожка, будут считаться незаконно находящимися на территории Канады.

Семья прибыла в страну два года назад, как сказано выше. И по закону люди обязаны проработать 24 месяца, чтобы иметь право на подачу заявления на ПМЖ. Но из-за пандемии люди приступили к работе через пару месяцев после переезда (все мы помним карантины и резкое сокращение объёмов производства). Так что положенных месяцев не накопили.

Законопослушные французы тут же уволились с работы, дабы не нарушать! (и поступили совершенно правильно, таким образом, их нельзя обвинить в том, что «в прошлом уже нарушали иммиграционный закон»). И начали процесс переоформления статуса (им необходимо поручительство работодателя, который готов помочь и предоставить все необходимые документы).

Тут же выяснилось, что 90 дней — срок, мягко говоря, нереальный. Процесс сегодня занимает много месяцев, даже до двух лет может длиться. Гаитянец — беженец, сбежавший из разваливающеся страны и всеми правдами и неправдами добравшийся до Квебека, ещё может пройти процесс за полгода, если очень повезёт, но законно прибывшая в Канаду французская семья будет ждать годами. То, что имеет место оформление запроса от Hema-Québec — организации, работающей в системе здравоохранения, – значения не имеет.

В письме от иммиграционной службы французов вежливо уведомляют, что по истечении срока в три месяца они подлежат высылке. Подписано письмо гениально — agent M. (не путать с М. – главой британской разведки, которая командовала Бондом, Джеймсом Бондом).

Все попытки связаться с «агентом М.» провалились. Вообще поговорить с кем-то из Иммиграции по телефону не удалось — все работники страшно заняты, людей перенаправляют на сайт, а на письменные обращения ответ любезен – «срок пошёл, оформляйтесь или собирайте чемоданы»

Семья платит налоги, семья не залезает в долги, семья не садится на шею государству, семья не требует госвложений на обучение французскому, семья, в конце концов, состоит и из трёх представителей юного поколения, когда Квебек бьёт тревогу по поводу «старения нации».

Что будет с семьёй дальше? Скорее всего, после того, как дело получило огласку, иммиграционные власти Канады и правительство Квебека в вопросе разберутся и сделают для семьи исключение. Но удивительно то, как бюрократия относится к людям, желающим переехать в Квебек, кого привечают, а кому ставят палки в колёса. Не могут решать вопросы без нервотрёпки и решать их в пользу полезных и законопослушных граждан?

Не могут или не хотят, грозно вопрошает общественность!