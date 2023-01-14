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Иммиграция Как семью из Франции попросили удалиться из Канады
Bilan
Семья, о которой идёт речь. Кадр из передачи Bilan, канал ТВА.

Как семью из Франции попросили удалиться из Канады

Megan Jorgensen Янв 14, 2023 Иммиграция, Меган Хорхенсен, Новости Оставить комментарий 28 Просмотров

Добропорядочная семья из Франции, решившая перехать на ПМЖ в Квебек, подлежит высылке из Канады

Урождённые французы? На языковые курсы не ходите? Работящие, на велфер не садитесь? Трое детей, все здоровы, послушны и трудолюбивы? На выезд из страны, не требуетесь.

Казалось бы, история абсурдная и выдуманная, потому что такого не бывает. Но история реальна и развивается.

Общеизвестно, Квебек ведёт политику привлечения в первую очередь франкоговорящих граждан. Приветствуются иммигранты из франкоязычных стран, да, к тому же из тех категорий, что готовы работать, а не сидеть на шее у налогоплательщиков, не собираются воровать товары с полок и горько ныть на горькую судьбину, мол, подайте, кто что может, мы сами не местные… И Трюдо, по меньшей мере, на словах, заверяет о полной поддержке этой политики, мол, Квебек был, есть и должен оставаться нашим всем в отношении французского языка.

И вот два года назад, в 2020 году, супруги Флавиен Ди Виржилио и Аурели Мартен, папа и мама (ой, что это мы, родитель 1 и родитель 2) троих детей решили перебраться в Канаду, обосноваться в Квебеке. Пандемия, и та не помешала. Никаких языковых курсов им, естественно, проходить не потребовалось. Никаких пособий на бедность они не просили. Поднатужились, вложили собственные средства в обустройство, поселились Лонгёе, нашли работу. Супруга устроилась продавцом в магазин, муж стал работать в системе здравоохранения, точное в Hema Québec – в организации, занимающайся всеми вопросами, связанными с исследованиями крови, переливанием крови и т. д. (напомним, что наряду с предпочтением к франкоязычной иммиграции, Квебек желает притока работников в систему здравоохранения). Дети — 9, 11 и 13 лет возраста на сегодня, прекрасно учатся в школе, дружат со сверстниками, уезжать из Квебека во Францию не хотят.

Казалось бы, в чём проблема? Показательная семья для рекламы иммиграции в Квебек из Франции. Как для французов, так и для квебекцев, которые чертыхаются при виде толп потенциальных любителей жить на пособия и подворовывать в магазинах. Ан нет, не выйдет.

Дело в том, что семья прибыла в Канаду с «рабочей визой» (разрешением обосноваться в стране и начать работу), действительной на два года. Срок разрешения истёк, и иммиграционная служба Канады любезно уведомила французских соискателей о том, что они обязаны исправиться, получить право на продление нахождения в стране и пройти процесс по получению статуса постоянных жителей. На всё это даётся 90 дней. Пока положение не урегулировано, работать нельзя с момента уведомления, а если за 90 дней не справятся — скатертью дорожка, будут считаться незаконно находящимися на территории Канады.

Семья прибыла в страну два года назад, как сказано выше. И по закону люди обязаны проработать 24 месяца, чтобы иметь право на подачу заявления на ПМЖ. Но из-за пандемии люди приступили к работе через пару месяцев после переезда (все мы помним карантины и резкое сокращение объёмов производства). Так что положенных месяцев не накопили.

Законопослушные французы тут же уволились с работы, дабы не нарушать! (и поступили совершенно правильно, таким образом, их нельзя обвинить в том, что «в прошлом уже нарушали иммиграционный закон»). И начали процесс переоформления статуса (им необходимо поручительство работодателя, который готов помочь и предоставить все необходимые документы).

Тут же выяснилось, что 90 дней — срок, мягко говоря, нереальный. Процесс сегодня занимает много месяцев, даже до двух лет может длиться. Гаитянец — беженец, сбежавший из разваливающеся страны и всеми правдами и неправдами добравшийся до Квебека, ещё может пройти процесс за полгода, если очень повезёт, но законно прибывшая в Канаду французская семья будет ждать годами. То, что имеет место оформление запроса от Hema-Québec — организации, работающей в системе здравоохранения, – значения не имеет.

В письме от иммиграционной службы французов вежливо уведомляют, что по истечении срока в три месяца они подлежат высылке. Подписано письмо гениально — agent M. (не путать с М. – главой британской разведки, которая командовала Бондом, Джеймсом Бондом).

Все попытки связаться с «агентом М.» провалились. Вообще поговорить с кем-то из Иммиграции по телефону не удалось — все работники страшно заняты, людей перенаправляют на сайт, а на письменные обращения ответ любезен – «срок пошёл, оформляйтесь или собирайте чемоданы»

Семья платит налоги, семья не залезает в долги, семья не садится на шею государству, семья не требует госвложений на обучение французскому, семья, в конце концов, состоит и из трёх представителей юного поколения, когда Квебек бьёт тревогу по поводу «старения нации».

Что будет с семьёй дальше? Скорее всего, после того, как дело получило огласку, иммиграционные власти Канады и правительство Квебека в вопросе разберутся и сделают для семьи исключение. Но удивительно то, как бюрократия относится к людям, желающим переехать в Квебек, кого привечают, а кому ставят палки в колёса. Не могут решать вопросы без нервотрёпки и решать их в пользу полезных и законопослушных граждан?

Не могут или не хотят, грозно вопрошает общественность!

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