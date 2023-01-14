Вниманию туристов, собирающихся на Кубу. С 23 января все прибывающие в страну граждане других стран обязаны предварительно заполнить анкету

Кубинское правительство вводит в действие новые правила посещения Кубы всеми иностранными гражданами, вне зависимости от гражданства, от цели поездки и от других факторов.

С 23 января сего года для того, чтобы путешественник прошёл пограничный и таможенный контроль, он должен будет заполнить специальную анекту онлайн, в которой он должен будет указать данные паспорта, предоставить сведения о состоянии здоровья и стандартную информацию, интересующую таможенные власти. (Пока нет разъяснений, что именно имеется ввиду под термином «сведения о состоянии здоровья», но, исходя из логики, речь, скорее всего, от вакцинировании, хотя пока нельзя исключать и версию тестирования, что гораздо менее вероятно).

Путешественник, направляющийся на Кубу, должен будет заполнить анкету на сайте Министерства транспорта (см. ссылку на нужную страницу ниже).

Анкета должна быть заполнена не ранее 48 часов до посадки на вид транспорта, отправляющийся на на Кубу (то есть, её можно заполнить и за 5 часов до прибытия, но не за три дня).

После регистрации пассажир скачивает приложение D’Viajeros и получает QR-код. Этот код он будет обязан предьявить на границе в цифровом виде или же распечатать его.

В настоящее время, по сообщениям Управления, оно связывается с транспортными компаниями всего мира, уведомляя их об обязательном требовании проверять регистрацию и не допускать к посадке тех, кто не прошёл процесс. То есть, в ближайшие дни пассажиры будут уведомляться о новых правилах при приобретении билетов, но те, кто подготовился к поездке заранее, предупреждены заранее не были.

На практике эта система уже действовала в проверочном режиме с начала 2022 года, то есть, можно установить приложение и сегодня, но с 23 января регистрация и установление приложения D’Viajeros становятся обязательными.

Подобные меры постепенно вводят многие страны, так что ничего необычного в них нет, но быть готовым к небольшим неудобствам надо. В принципе, речь идёт лишь о замене анкеты, которую раньше заполняли в самолёте или по прибытию. В теории, можно заполнить анкету онлайн и в аэропорту прибытия, но это занимает время, это неудобно и если с интернетом вдруг проблемы (такое всюду случается), то процесс осложнится. Посему не поленитесь и сделайте всё по правилам.

Сайт, на котором нужно заполнить анкету: Официальный сайт, на котором надо скачать приложение и код

Информация на сайте представлена на разных языках, включая английский, французский, испанский и русский (выбрать язык легко). Процесс заполнения (по утверждению администрации) несложный. В любом случае, без этого кода на борт самолёта, летящего на Кубу, вас теперь не пустят (на 14 января на сайте указано, что регистрация и получение кода позволят ускорить процесс прохождения контроля, но, очевидно, в ближайшие дни указание будет заменено на “без этого не посадят в самолёт”).