Недвижимость: налоги изменятся в январе 2023 года

Новый законопроект федерального правительства, объявленный в апреле прошлого года, научил нас, что для тех, кто совершает перевороты (быстрые покупки и перепродажи), будут внесены налоговые изменения. Как рассчитать налог, подлежащий уплате с проданной недвижимости ?

1-ОСНОВНОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Когда дело доходит до основного места жительства, закон предусматривает, что с вашего прироста капитала налог не взимается. Поэтому, если вы получаете прирост капитала при перепродаже своего основного места жительства, независимо от суммы прироста, вы не будете платить налоги с этой суммы. Предупреждение : с 1 января 2023 года, даже если это ваше основное место жительства, вам придется платить налог (доход от бизнеса, а не прирост капитала), если вы продадите свою недвижимость менее чем за год. Однако есть некоторые исключения.

2-ВТОРИЧНОЕ ИЛИ ДОХОДНОЕ ИМУЩЕСТВО

Когда продажа приносит прирост капитала, применимая налоговая ставка в Квебеке составляет 50 %. Как и в случае с вашим домом, для получения прироста капитала вам необходимо будет хранить его более 1 года, в противном случае вы будете платить за доходы от бизнеса. Когда дело доходит до расчета доходной недвижимости, в которой вы проживаете в качестве основного места жительства, то есть в качестве арендодателя, то налог будет рассчитываться только с того процента, который вы не используете для целей основного места жительства. То есть, если вы занимаете 50 % дуплекса (половина площади используется для вашего проживания), рассчитанный налог составит 50 % прироста капитала в той части, которая не является основным местом жительства, то есть 50% от суммы, заявленной как прирост капитала. здания (половина дуплекса) будет облагаться налогом по ставке 50 %.

3-ДАРЕНИЕ

Вы хотите подарить кому-нибудь из своих детей недвижимость или землю в качестве подарка при жизни ? Это пожертвование считается продажей в соответствии с законом. Таким образом, вам придется заплатить определенную сумму налога со стоимости имущества, даже если вы его подарите. Поэтому лучше, чтобы этот вариант был оценен, чтобы узнать, какая сумма может быть причитающейся, чтобы принять обоснованное решение.

4-КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ

Когда речь идет об этом типе недвижимости, например, арендуемом коттедже с краткосрочной арендой, к аренде применяются GST и QST. Когда вы продаете этот тип недвижимости, в дополнение к 50% от прироста капитала покупателю придется подумать об оплате GST и QST при покупке.

Советы :

1 – проконсультируйтесь с налоговым специалистом, какое влияние окажет продажа недвижимости на ваше финансовое положение, прежде чем выставлять ее на продажу.

2-Если вы использовали часть своего основного места жительства в качестве основного места ведения бизнеса для своей работы, налог на прирост капитала может взиматься с той части, которая использовалась для получения дохода.

3-Если ваше основное место жительства не всегда было таковым, узнайте, какую часть налогов вы должны уплатить с прироста капитала за эти годы, а также в случае, если вы вели там коммерческую деятельность или сдавали в аренду.

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