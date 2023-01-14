7 полезных качеств грейпфрута

Грейпфрут является очень полезным фруктом. Ведь это источник витамина С, минералов, антиоксидантов, клетчатки. Однако, не всем людям он одинаково полезен. Плоды назначают диетологи для стабилизации веса.

Основные составляющие грейпфрута

Плоды имеют горьковатую мякоть с некой сладостью. Пикантный вкус используется для приготовления десертов и салатов, а также вторых блюд;

Грейпфрут – не самостоятельный фрукт, он был выведен благодаря селекции апельсина и помело. Плод имеет разные размеры, цвет возможен от красного до бело-желтого. Зрелый фрукт напоминает грозди винограда;

Полезные свойства фрукта применяют в косметологии, парфюмерии, бытовой химии для отдушки.

Калорийность

Согласно информации Министерства сельхоза Америки сто грамм плода содержит:

42 ккал; белки, жиры, углеводы, кальций, магний, железо, фосфор, калий, витамины С, В, А.

Положительные качества

Грейпфрут имеет в составе достаточно витаминов и клетчатки для ежедневного рациона. Последняя способствует стабилизации веса. Продлевая ощущение насыщенности, организм тратит меньше ккал.

Баланс питательных веществ помогает оздоровить кожу, органы пищеварения, сердце, сосуды, повысить иммунитет.

Регулярное употребление грейпфрута помогает уменьшить возникновение диабета 2 вида. Употребление фрукта ежедневно натощак способствует снижению инсулина в крови. Грейпфрут не содержит в себе сахар, в отличие от большинства других фруктов.

Грейпфрут содержит нарингин. Это вещество, улучшающее толерантность к глюкозе при диабете.

Фрукт помогает снизить вес. За счет большого количества клетчатки продлевается ощущение сытости. Регулярное употребление фрукта помогает снизить вес. Многочисленные зарубежные эксперименты показали, что плод способствует процессу похудению при правильном питании и физических упражнениях. То есть процесс похудения должен быть комплексным.

Фрукт снижает риск возникновения инсульта. В плодах содержатся флавоноиды, помогающие значительно уменьшает возникновение инсульта ишемического типа. Кроме грейпфрута, флавоноиды содержат цитрусовые фрукты.

Баланс микроэлементов помогает в деятельности сердца. Плод содержит 280 грамм калия, что является полезным для кровеносной системы организма.

Грейпфрут способствует повышению иммунитета. А всем виной лимонная кислота, имеющаяся во фрукте. Кроме этого, плод помогает избавиться от камней в теле человека. Витамин С имеет выраженные антиоксидантные качества, которые избавляют организм от бактерий и вирусов. Всем известно, прием витамина С и цитрусовых фруктов помогает побороть простудные заболевания.

Содержащиеся витамины А и В помогают в деятельности иммунитета, защищая кожные покровы от микротравм и сухости.

Грейпфрут содержит антиоксиданты, которые защищают клетки вирусов. Витамин С, бета-каротин и ликопин сохраняют здоровье глаз, сосудов, понижают содержание холестерина в крови.

Грейпфрут снижает риск образования камней в почках. Лимонная кислота связывается с кальцием, выводя излишки из организма человека. Кроме этого, лимонная кислота повышает объем и кислотность мочи, создавая среду, неблагоприятную для возникновения камней.

Как выбрать вкусный грейпфрут?

Фрукты лучше приобретать в зимний период времени, в это время они созревают, становясь спелыми. По весу они более тяжелые, но чуть сжимаются в руке. Важно учитывать, что грейпфруты не дозревают после сбора урожая, остаются на этом же уровне. Хранить после покупки их лучше при комнатной температуре в темном месте.

Отрицательное действия фрукта

При всей полезности плод имеет и отрицательные эффекты. Человеку, принимающему лекарственные препараты, надо быть осторожным в употреблении грейпфрута. Прием статинов, психотропных лекарств, блокаторов кальция в сочетании с фруктом может навредить организму.

Также грейпфрут необходимо принимать осторожно при заболеваниях почек из-за большого содержания калия в плодах.

При заболеваниях пищеварительного тракта после употребления грейпфрута может усилиться изжога.