7 полезных качеств грейпфрута

Основные составляющие грейпфрута
- Плоды имеют горьковатую мякоть с некой сладостью. Пикантный вкус используется для приготовления десертов и салатов, а также вторых блюд;
- Грейпфрут – не самостоятельный фрукт, он был выведен благодаря селекции апельсина и помело. Плод имеет разные размеры, цвет возможен от красного до бело-желтого. Зрелый фрукт напоминает грозди винограда;
- Полезные свойства фрукта применяют в косметологии, парфюмерии, бытовой химии для отдушки.
Калорийность
Согласно информации Министерства сельхоза Америки сто грамм плода содержит:
- 42 ккал; белки, жиры, углеводы, кальций, магний, железо, фосфор, калий, витамины С, В, А.
Положительные качества
Грейпфрут имеет в составе достаточно витаминов и клетчатки для ежедневного рациона. Последняя способствует стабилизации веса. Продлевая ощущение насыщенности, организм тратит меньше ккал.
Баланс питательных веществ помогает оздоровить кожу, органы пищеварения, сердце, сосуды, повысить иммунитет.
- Регулярное употребление грейпфрута помогает уменьшить возникновение диабета 2 вида. Употребление фрукта ежедневно натощак способствует снижению инсулина в крови. Грейпфрут не содержит в себе сахар, в отличие от большинства других фруктов.
- Грейпфрут содержит нарингин. Это вещество, улучшающее толерантность к глюкозе при диабете.
- Фрукт помогает снизить вес. За счет большого количества клетчатки продлевается ощущение сытости. Регулярное употребление фрукта помогает снизить вес. Многочисленные зарубежные эксперименты показали, что плод способствует процессу похудению при правильном питании и физических упражнениях. То есть процесс похудения должен быть комплексным.
- Фрукт снижает риск возникновения инсульта. В плодах содержатся флавоноиды, помогающие значительно уменьшает возникновение инсульта ишемического типа. Кроме грейпфрута, флавоноиды содержат цитрусовые фрукты.
- Баланс микроэлементов помогает в деятельности сердца. Плод содержит 280 грамм калия, что является полезным для кровеносной системы организма.
- Грейпфрут способствует повышению иммунитета. А всем виной лимонная кислота, имеющаяся во фрукте. Кроме этого, плод помогает избавиться от камней в теле человека. Витамин С имеет выраженные антиоксидантные качества, которые избавляют организм от бактерий и вирусов. Всем известно, прием витамина С и цитрусовых фруктов помогает побороть простудные заболевания.
Содержащиеся витамины А и В помогают в деятельности иммунитета, защищая кожные покровы от микротравм и сухости.
- Грейпфрут содержит антиоксиданты, которые защищают клетки вирусов. Витамин С, бета-каротин и ликопин сохраняют здоровье глаз, сосудов, понижают содержание холестерина в крови.
- Грейпфрут снижает риск образования камней в почках. Лимонная кислота связывается с кальцием, выводя излишки из организма человека. Кроме этого, лимонная кислота повышает объем и кислотность мочи, создавая среду, неблагоприятную для возникновения камней.
Как выбрать вкусный грейпфрут?
Фрукты лучше приобретать в зимний период времени, в это время они созревают, становясь спелыми. По весу они более тяжелые, но чуть сжимаются в руке. Важно учитывать, что грейпфруты не дозревают после сбора урожая, остаются на этом же уровне. Хранить после покупки их лучше при комнатной температуре в темном месте.
Отрицательное действия фрукта
При всей полезности плод имеет и отрицательные эффекты. Человеку, принимающему лекарственные препараты, надо быть осторожным в употреблении грейпфрута. Прием статинов, психотропных лекарств, блокаторов кальция в сочетании с фруктом может навредить организму.
Также грейпфрут необходимо принимать осторожно при заболеваниях почек из-за большого содержания калия в плодах.
При заболеваниях пищеварительного тракта после употребления грейпфрута может усилиться изжога.