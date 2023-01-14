Доминикана установила рекорд по числу туристов в 2022 году

8,46 млн туристов посетили Доминиканскую Республику в 2022 году, заявил министр туризма Дэвид Колладо, 12 января сообщает Prensa Latina.

В министерстве пояснили, что 7,16 млн иностранных посетителей прибыли в Доминикану воздушным путем, а 1,31 млн человек прибыли на круизных лайнерах.

Колладо заявил, что число посетителей, прибывающих по воздуху, увеличилось на 10 процентов по сравнению с 2019 годом. Примерно на столько же выросли посещения страны на круизных лайнерах.

Министр также уточнил, что впервые в истории туристический сектор смог заработать более восьми миллиардов иностранной валюты. По его словам декабрь был лучшим месяцем за все годы, поскольку страну посетило 765 910 человек.

Кольядо отметил, что туристы прибывали в Доминиканскую Республику в основном из США, за ними следуют Канада, Колумбия, Аргентина и Германия. Что касается заполняемости отелей, то в декабре 2022 года она достигла 76% по всей стране, превысив показатель заполняемости в 69% в 2019 году до пандемии COVID-19.

Президент Луис Абинадер подтвердил, что эти результаты являются результатом прозрачной, спланированной и целенаправленной работы его правительства. «Наша индустрия туризма меняется и была признана самой устойчивой в мире», — сказал он.