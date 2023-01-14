Секретные документы найдены в гараже дома президента США

В гараже одного из домов президента Байдена в штате Делавэр была обнаружена партия секретных документов, объявили юристы Белого дома 12 января, сообщает телеканал Fox News.

На этой неделе офис советника Белого дома провел обыск в двух резиденциях Байдена в Рехобот-Бич и Уилмингтоне, штат Делавэр. Поводом к обыску стало нахождение коллекции секретных документов эпохи Обамы в аналитическом центре в Вашингтоне. Байден сталкивается с растущим вниманием к тому, как он обращается с секретными документами, и Белый дом заявляет, что полностью сотрудничает с расследованием министерства юстиции.

Юристы Белого дома говорят, что сразу же связались с Министерством юстиции, когда обнаружили документы на этой неделе. Не было никаких указаний на то, что именно содержат документы и читал ли их Байден или кто-либо еще после ухода с поста вице-президента.

«Юристы обнаружили среди личных и политических бумаг небольшое количество дополнительных записей администрации Обамы — Байдена с грифами секретности. Все эти документы, кроме одного, были найдены на складе в гараже резиденции президента в Уилмингтоне, — написали юристы Белого дома в заявлении в четверг. — Один документ, состоящий из одной страницы, был обнаружен среди хранящихся материалов в соседней комнате».

Белый дом заявляет, что в резиденции Байдена в Рехобот-Бич, это другой его дом, не было найдено никаких документов. Администрация Байдена также организовала передачу документов в распоряжение Министерства юстиции.

Документы Уилмингтона — вторая коллекция секретных документов эпохи Обамы, который удалось обнаружить. Первая коллекция была найдена в вашингтонском офисе Пенсильванского центра Байдена, связанного с Байденом аналитического центра, широко финансировавшегося из Китая.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд обратился к Джону Лаушу, прокурору США в Северном округе штата Иллинойс и назначенному Трампом, для расследования этого дела. Белый дом заявляет, что Байден полностью сотрудничает со следствием.

«Документы не были предметом какого-либо предыдущего запроса или расследования со стороны Архивов», — заявил в понедельник специальный советник Белого дома Ричард Заубер в заявлении о документах аналитического центра.

Байден проигнорировал многочисленные выкрикиваемые журналистами вопросы о том, как он обращался с секретными документами 10 января на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Байден и Трюдо хранили молчание и бесстрастно смотрели на журналистов, пока сотрудники выводили репортеров из комнаты.

Напомним, в 2022 году ФБР провело рейд на поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде под тем предлогом, что он после ухода с поста хранил множество секретных документов в своем доме. После рейда, при котором не было понятых и адвокаты Трампа не были допущены, ФБР заявило, что изъяло около 300 секретных документов.